AGLAC organiza 1° Concurso de Esquetes em comemoração aos 50 anos da instituição

Flyer do concurso da Aglac - Foto: Divulgação

A Academia Gonçalense de Letras Artes e Ciências (AGLAC), está organizando o 1°Concurso de Esquete, em comemoração aos 50 anos de fundação. Os atores podem se apresentar de forma individual ou em grupo de até quatro pessoas de forma gratuita. As inscrições encerram no dia 30 de junho.

A inscrição acontece de forma presencial no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, ou pelo formulário de inscrição, que pode ser posteriormente entregue na Secretaria de Cultura.

O ator e um dos idealizadores do concurso, César Genny explicou como surgiu a ideia do evento: “A AGLAC vai fazer 50 anos, e a academia tem foco, além das letras, em artes e ciências. Tivemos a ideia de organizar o 1° Concurso de Esquete porque é uma coisa mais fácil de organizar e atrai atenção dos atores e do público”.



Não haverá tema específico para ser apresentado pelo artista, porém a única exigência é que a apresentação tenha foco total ou parcial no humor durante a apresentação. Esse recurso artístico poderá ser utilizado para qualquer apresentação textual, cênica, coreográfica ou personalista.

Durante a apresentação, a linguagem deve ser condizente com a norma culta, mas será aceito o uso de gírias. Outros meios que podem ser explorados são a mímica, a dramatização, o texto, entre outros. O evento será dividido em duas fases. A primeira fase é a seleção, onde haverá de duas a três seletivas dos atores de forma classificatória, sem data divulgada. A segunda e última fase será na segunda quinzena de agosto de 2024, com apresentação dos espetáculos para o público no Teatro Municipal de São Gonçalo.

“Damos a infraestrutura de palco e cada grupo fica responsável em levar seu figurino e pelas músicas da apresentação. Porque cada grupo tem sua particularidade e vão mudar tanto de figurino como de cenário”, explica César Genny.

As apresentações serão avaliadas por quatro jurados profissionais da área de Artes Cênicas, tendo como os principais critérios de avaliação, a criatividade; relação especial; interpretação; humor e interação cênica, sendo que cada um desses elementos irá valer de um a cinco pontos, chegando a nota final através do somatório dos pontos. Dessa forma, a organização terá a classificação geral e os três primeiros colocados irão ganhar um prêmio.

As regras para a participação do concurso são as seguintes:

O participante deve ter mais de 18 anos;

Caso a apresentação seja em conjunto, só será permitido grupo de até quatro pessoas;

No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar duas cópias do texto que será encenado, em papel A4, Word, com fonte Arial 12 e espaçamento de 1,5, além de um vídeo de 5 minutos da obra na íntegra;

O repertório musical deverá ser autoral ou apresentar comprovação de licença de uso.