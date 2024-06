Festa de São João começa nesta sexta-feira em Itaboraí

Nesta sexta-feira (21), a partir das 12h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade, começam as festividades em celebração ao santo padroeiro de Itaboraí, São João Batista, comemorado no dia 24 de junho. Para celebrar, a Igreja Matriz São João Batista, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial até segunda-feira (24).

A festa de São João Batista, como é conhecida, é tradicional na cidade e reúne milhares de pessoas, tanto católicos quanto a população em geral. A programação contará com shows católicos da Banda da Paróquia, do Ministério Dom e Raiz e da cantora Virgínia Maldonado.

Programação:



- Sexta-feira (21)

12h - Almoço

18h30 - Novena

19h - Missa

- Sábado (22)

12h - Almoço

18h30 - Novena

19h - Missa campal seguida de barracas e show católico da Banda da Paróquia

- Domingo (23)

7h - Missa

9h - Missa

12h - Almoço e prêmios

17h30 - Novena

18h - Missa campal seguida de barracas e show católico do Ministério Dom e Raiz

- Segunda-feira (24)

8h - Missa

10h - Missa

12h - Almoço e prêmios

19h - Missa campal e procissão, seguida de barracas e show católico da cantora Virgínia Maldonado