Niterói ganha nova escola de samba

No próximo dia 22 de junho, Niterói será palco de um evento especial: a feijoada de lançamento da nova escola de samba da cidade, a GRECES Acadêmicos da Ponta da Areia. Conhecida carinhosamente como a caçulinha de Niterói, a escola promoverá uma tarde de celebração, samba e tradição, a partir das 14 horas, na Praça Doutor Vitorino, Ponta da Areia.

O evento promete atrair sambistas, personalidades e entusiastas do carnaval para uma ocasião única. Uma das principais atrações será o concurso para a escolha da Rainha de Bateria da escola, um título cobiçado que vem acompanhado de uma premiação de R$ 1.000,00. As candidatas desfilarão seu talento e carisma, competindo pela honra de liderar os ritmistas no próximo carnaval.

Leia também:

Morre Wanderly Tribeck, primeiro intérprete do Bozo no Brasil, aos 73 anos

Últimos dias para visitar a exposição 'Padronagens do Cuidado' no Espaço Correios Niterói

Além do concurso, a feijoada de lançamento contará com a apresentação oficial do elenco que representará a GRECES Acadêmicos da Ponta da Areia no carnaval de 2025.

O público presente poderá conhecer de perto os novos integrantes, incluindo o mestre- sala, a porta-bandeira, os passistas e, claro, os ritmistas que compõem a bateria.

Fundada há apenas três meses, a caçulinha de Niterói já demonstra um grande potencial e promete trazer inovação e energia ao cenário do samba da cidade. Com uma equipe dedicada, a nova escola está pronta para fazer história no Carnaval de 2025. O presidente da agremiação, Gustavo Soares, expressou seu entusiasmo e confiança no futuro da escola. "Estou muito feliz com o que estamos construindo. Em tão pouco tempo, já conseguimos reunir um time talentoso e comprometido. Espero que nossa escola traga não apenas inovação e energia, mas também uma nova perspectiva para o Carnaval de Niterói. Queremos encantar o público com desfiles inesquecíveis e fazer nossa marca na história do samba.

Um dos pontos altos do evento será a apresentação da equipe para o Carnaval 2025. A expectativa é grande, pois a escola promete revelar nomes de peso no carnaval do Rio de Janeiro. "Posso adiantar que são figuras renomadas e muito respeitadas no meio carnavalesco carioca," revelou Gustavo Soares, alimentando ainda mais a curiosidade.

A entrada para a feijoada é franca, e o prato da feijoada custará 20 reais. Será uma tarde especial, e onde os presentes poderão desfrutar de um dos pratos mais tradicionais do Brasil enquanto se divertem com as atrações musicais e culturais.

Serviço:

Evento: Feijoada de Lançamento da GRECES Acadêmicos da Ponta da Areia

Data: 22 de junho

Horário: A partir das 14 horas

Local: Praça Doutor Vitorino, Ponta da Areia, Niterói

Atrações: Concurso Rainha de Bateria, Apresentação do Elenco Carnaval 2025

Premiação: R$ 1.000,00 para a Rainha de Bateria

Entrada: Franca Prato da Feijoada: 20 reais