Rafa Kalimann se pronuncia após ter falas distorcidas

A influenciadora Rafa Kalimann causou alvoroço nas redes sociais depois de afirmar que não fala a palavra “desgraçada” nos bastidores da novela “Família É Tudo”, da Globo. Essa revelação foi durante uma entrevista para o podcast “E você?”, onde ela explicou que: “Tem palavra que não consigo falar na minha vida. Tem uma palavra [que quer dizer] sem graça, o oposto de graça, uma pessoa que não tem a graça de Deus. Não gosto, é muito pesada”.

Com a repercussão, a atriz voltou às redes sociais para explicar novamente o que quis dizer e evitar distorções sobre sua postura profissional. “Só para não ficar interpretado de forma equivocada, não vou deixar que seja distorcido meu compromisso com meu trabalho”, comentou Rafa. Ela ainda revelou que no início estava com “preguicinha” para esclarecer, mas que concluiu que era importante tocar no tema.

Para facilitar o entendimento do público sobre seu posicionamento, Rafa Kalimann divulgou um vídeo com Ana Hikari, nos bastidores da novela. “Não é superstição. Tem uma palavra que eu não falo, não gosto, para mim é pecado falar essa palavra. Tem no texto e, quando bato texto com ela, eu troco por 'abençoada'. Eu troco, mas na hora falo. Vou falar não, fica trazendo coisa ruim”, comentou.



Na novela, Rafa dá vida a vilã Jéssica, que tenta prejudicar a personagem Electra (Juliana Paiva). A influenciadora levou a situação tão a sério e postou um outro vídeo onde pede para o colega de trabalho Raphael Logan para dar três batidinhas na madeira ao falar “desgraçada”. “Às vezes, quando acaba a cena e eu falei a palavra, eu bato. É isso, a vida tem que ser mais leve. Vocês problematizam tudo também, não é?”, finalizou.