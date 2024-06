Hoje é o Dia do Cinema Nacional: 5 filmes baseados em livros

Hoje, 19 de junho, é comemorado o Dia do cinema brasileiro. A data foi escolhida porque remete àquele que teria sido o primeiro dia em que foram feitas imagens a partir da tecnologia do cinematógrafo no Brasil, isto é: o dia 19 de junho de 1898.

Muitas das produções que se tornaram verdadeiros clássicos da sétima arte foram baseadas em livros. Separamos cinco delas para quem gosta de apreciar bons filmes do cinema brasileiro.

1- Capitães da Areia

O filme de 2011 foi dirigido por Cecília Amado, neta do escritor Jorge Amado autor do livro de mesmo nome. A clássica obra conta a história de um grupo de adolescentes e crianças que vivem nas ruas de Salvador. Os meninos encaram os desafios e durezas de viver nas ruas.

Além disso, a obra relata também o momento histórico da Bahia e do Brasil dos anos 1930. A classificação do filme é de 16 anos.

2 - A Hora da Estrela

O filme é baseado no clássico de Clarice Lispector com o mesmo nome. Lançado em 1985 e dirigido por Suzana Amaral, narra a história de Macabéa, uma jovem de Alagoas que migra para o Rio de Janeiro.

O longa-metragem é considerado um dos 100 melhores do cinema brasileiro pela Abraccine. Além disso, ele chegou a ganhar um Urso de Prata do Festival de Berlim. A classificação do filme é 12 anos.



3 - Menino Maluquinho



Além do clássico livro do Ziraldo, o cinema brasileiro também ganhou um clássico baseado na obra. Foi lançado em 1995 e conta com atores como Patrícia Pillar, Othon Bastos e Vera Holtz. A história todo mundo já conhece: um menino para lá de maluquinho que vive suas brincadeiras e aventuras com seus amigos. Encantador!

4 - O menino no espelho

Lançado em 2014, o romance homônimo de Fernando Sabino baseou o filme. No longa, o pequeno Fernando cria um sósia para realizar as tarefas chatas enquanto ele mesmo se diverte. Dirigido por Guilherme Fiuza Zenha, o filme tem classificação livre.

5 - Que horas ela volta?

'Que horas ela volta?' retrata o momento em que o privilégio do privilégio foi arrancado da classe média brasileira. Anna Muylaert, com seu olhar afiado (não como faca, mas como agulha) para as subjetividades que fazem rodar o mundo objetivo, percebeu – e contou – essa história. O filme foi lançado em 2020 e teve sucesso de crítica. A classificação é 12 anos.

