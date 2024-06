Maricá das Artes oferece dois saraus culturais este mês

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove nos dias 19 e 28/06 o tradicional sarau literário abordando tema das tradições populares e da cultura nordestina, utilizando diversas expressões artísticas que trazem à tona toda a parte da cultura popular brasileira. A iniciativa, que acontece mensalmente no programa Maricá das Artes, conta sempre com um tema relevante para a cultura da cidade.

No polo de Itaipuaçu, o sarau acontece nesta quarta-feira (19/06), a partir das 16h, com o tema “Da caatinga a Cannes” onde será apresentada a temática do cinema nacional com rodas de conversa com João Quadros e outros profissionais do audiovisual, abordando a importância da temática nordestina no cinema nacional, passando pelo cinema novo e retomando do cinema brasileiro a partir do Amarelo Manga e o florescer do cinema nordestino, que chega a Cannes, com o longa metragem. A programação contará também com homenagens ao cordel, com leituras e interpretações de trechos conhecidos pelo público.

Já no polo do Centro, o tema será “Sarau da cultura popular", o cronograma será com foco nas tradições populares, como o forró, o samba, o cordel e o bumba meu boi, por meio de dinâmicas literárias, músicas e palestras. A inciativa será realizada no dia 28/06, a partir das 16h30.



Programação

Polo Itaipuaçu:

Data: quarta-feira (19/06)

Horário: a partir das 16h

Endereço: Av. Carlos Mariguella, 07 - qd 12 - São Bento da Lagoa

Polo Centro:

Data: 28/06

Horário: a partir das 16h30

Endereço: Rua Adelaide Bezerra 353 Eldorado