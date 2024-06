Fundo Casa Fluminense abre nova edição do 'Edital Agenda Rio 2030'

Com tema ações prioritárias para urgências territoriais, o Fundo Casa Fluminense busca apoiar coletivos, movimentos, organizações da sociedade civil e empreendimentos econômicos de favelas e periferias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro engajados na melhoria dos seus territórios e na busca por soluções aos desafios enfrentados.

Nesta nova edição, o Fundo irá apoiar 20 projetos com o valor de R$ 15 mil cada, através de 3 linhas de apoio: Fortalecimento Institucional, Agenda Local e Solução Local.

O edital está dialogando com a nova Agenda Rio 2030, que possui 10 propostas de políticas públicas prioritárias para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Tarifa Zero, Secretaria do Clima, Política do Cuidado, Instituto de Planejamento e Pesquisa, Pré-Vestibular Gratuito, Investimento em CRAS, Mais Cobertura de Atenção Básica, Cidades Seguras, Moradias Populares e Sistema de Cultura e Memória.

Leia mais:

Rio tem mais de 3 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz



Fundação Mudes oferece 806 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil



Se você faz parte de um projeto, movimento ou iniciativa alinhados com uma dessas propostas, e está buscando um apoio financeiro e institucional para estruturar e construir ações para seu território e comunidade, acesse o edital ou compartilhe com a sua rede. As inscrições estarão abertas até o dia 21 de junho.



Este ano, o Fundo irá priorizar projetos liderados por das mulheres cis e trans, homens trans e transmasculinos, pessoas não binárias, negras, LGBTQIAPN+, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, entre outros grupos populacionais e comunidades tradicionais historicamente discriminadas.