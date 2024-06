Homem é preso com drogas no Pé Pequeno

Material apreendido com o suspeito - Foto: Divulgação

Material apreendido com o suspeito - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Militar de Niterói, realizou uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na Rua Luiz Murat, no bairro de Pé Pequeno, Niterói.

A equipe do PPC Morro do Estado estava em patrulhamento na localidade, com o objetivo de coibir a prática de tráfico de drogas, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordar o suspeito, de 22 anos, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas e outros materiais.

Leia também:



Mulher é presa por furto em supermercado de Niterói

PM prende homem por receptação de veículo em Icaraí



O material apreendido inclui 90 pedras de crack, 82 pinos de cocaína, 80 trouxinhas de maconha, dois radiotransmissores, um porta carregador e uma mochila.



Diante dos fatos, a equipe policial conduziu o acusado à 76ª DP (Niterói), onde ele foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas