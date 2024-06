Instituto Artistas Latinas inicia exposição ‘Tromba D’Água’ neste sábado no Sesc São Gonça

O Instituto Artistas Latinas vai realizar a exposição Tromba D’Água, no Sesc São Gonçalo, a partir deste sábado (15 de junho), das 15h às 18h. A mostra, que tem realização do Instituto Artistas Latinas, reúne as elaborações de oito artistas mulheres latino-americanas sobre a força e a potência das águas, entendendo a coletividade enquanto catalisadora de transformações, apresentando 20 obras que ocuparão a Galeria da instituição.

Com curadoria de Ana Carla Soler, Carolina Rodrigues e Francela Carrera, a mostra reúne artistas do Brasil, Guatemala e Argentina em diferentes linguagens, como pintura, escultura, fotografia e videoarte, composta por trabalho das artistas brasileiras Alice Yura, Azizi Cypriano, Guilhermina Augusti, Luna Bastos, Roberta Holiday e Thais Iroko, da artista guatemalteca Marilyn Boror Bor e da argentina Natália Forcada.

As obras abordam assuntos ligados à espiritualidade, ancestralidade e à relação do feminino com a natureza. A temática gira em torno da coletividade e suas potências, partindo da ideia de afluência das águas para discutir questões sociais e de gênero que perpassam as vivências da América Latina.

Leia também

Inscrições abertas para a contratação de professores para escolas indígenas

Faetec de Rio Bonito será inaugurada na próxima terça-feira (18)

“Em um contexto social em que se pretende sufocar, soterrar e ignorar essa pulsão ambiental, o fenômeno da tromba d’água surge como uma alusão ao respeito que se deve ter por esta energia impetuosa. Nesta exposição, as características das águas criam espaço para trilharmos outros percursos na construção de uma sociedade pautada em relações sensíveis entre a humanidade e a natureza”, destacam as curadoras, que assinam o texto curatorial coletivamente.



A exposição também cumpre um papel de intercâmbio cultural, visto que são apresentadas obras de artistas da Guatemala e Argentina.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

A exposição contará com atividades educativas destinadas a integrar a população do entorno da unidade do Sesc São Gonçalo ao conceito curatorial proposto pelo Instituto Artistas Latinas. As oficinas acontecerão no espaço expositivo e contam com a participação de agentes educativas e artísticas que tem, em seu trabalho, conceitos de coletividade.

Como facilitadoras das oficinas, estão Thaís Monteiro, fotógrafa e fundadora do Coletivo Analógico do Rio de Janeiro, Consuelo Bassanesi, artista e gestora cultural, fundadora da Despina, acompanhada de Marcela Fauth, ambas do coletivo Vem pra Luta Amada, além de Mery Horta e Laís Castro, artistas do corpo e da performance, também integrantes do Mó Coletivo.

Paulo Farias, presidente do Instituto Artistas Latinas, ressalta: “As ações educativas são essenciais para as nossas exposições. São a partir delas que o público visitante e, principalmente, a comunidade do entorno, conseguem aprofundar as poéticas e histórias que queremos contar.”

As oficinas serão abertas para diferentes públicos e contarão com tradução simultânea para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sendo oferecidas gratuitamente mediante inscrição prévia ou retirada de senha no dia da atividade.