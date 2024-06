Inscrições abertas para a contratação de professores para escolas indígenas

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira o edital de seleção para o processo de contratação, por prazo determinado, de professores para atuação nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio - para os anos letivos de 2024 e 2025 - nas unidades escolares indígenas estaduais. O governador Cláudio Castro autorizou a contratação de até 40 professores para suprir as carências nestas escolas.

"Os novos educadores farão toda diferença na nossa missão de compartilhar conhecimento, respeitando a individualidade de cada povo e estimulando a compreensão de diferentes realidades a partir das suas", ressaltou Cláudio Castro.

O decreto prevê a contratação de até 20 professores para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e outros 20 profissionais para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, atendendo as necessidades e cargas horárias determinadas na publicação. Estas contratações serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado.



Segundo a secretária de Estado de Educação Roberta Barreto, a iniciativa segue o propósito de oferecer ensino de qualidade na rede e de melhoria de condições de trabalho para os professores.

"Sou professora e sei a importância de termos esses profissionais nas escolas. O trabalho não para por aqui. A gente sabe que será uma longa jornada, mas esse é o legado que queremos deixar", afirmou a secretária.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço https://abre.ai/candidatodocenteficha. O candidato deverá imprimir o documento disponibilizado pelo sistema, referente à inscrição realizada. Em seguida, o candidato deverá, o mais breve possível, comparecer à Coordenadoria Regional de Inspeção Escolar da Regional Sul Fluminense, com toda a documentação necessária para a confirmação, incluindo os documentos comprobatórios da formação mínima necessária para exercício nas disciplinas selecionadas.