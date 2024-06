Pátio Alcântara promove o "Fit Dance Kids" com personagens infantis

O Pátio Alcântara vai oferecer um evento especial e gratuito para as crianças, o "Fit Dance Kids". No próximo sábado (15), das 16h às 18h, a Praça de Alimentação do shopping será palco do evento, que contará com a participação de personagens infantis animados e muito conhecidos do público infantil.

Durante o evento, personagens queridos das crianças irão interagir com os visitantes por todo o shopping, proporcionando momentos de diversão e encantamento. Após a interação, os pequenos serão convidados a participar de uma animada sessão de Fit Dance Kids, conduzida pelos próprios personagens. Será uma tarde repleta de alegria, movimento e muita dança.

Leia mais

II Encontro Off Road agita fim de semana em Itaboraí



Vou pro sereno faz show inédito na Rádio Mania FM



Serviço:



Fit Dance Kids com Personagens

Data: 15 de junho

Horário: 16h às 18h

Local: Praça de Alimentação do Pátio Alcântara

Evento gratuito