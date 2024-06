Final de semana de festa junina em Niterói

A Prefeitura de Niterói vai promover as tradicionais festas juninas pelos bairros da cidade. Neste final de semana, as festividades serão em Camboinhas e São Francisco com muita música, barraquinhas com comidas típicas e diversão, com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível. As atividades são uma parceria entre a Secretaria de Governo, através das Administrações Regionais, Neltur, Fan e Coordenador Geral de Eventos (CGE).

A programação começa às 17h nesta sexta-feira (14), em Camboinhas, com show da cantora sertaneja Lara Zuarte, às 19h. No sábado (15), as atividades vão das 15h às 23h, com Tati Veras, que se apresenta às 18h, e Emerson Campos, que cantará às 20h. Já no domingo (16), começa às 15h e terá apresentação de Maurício Paraxaxar, às 18h, e Ivanzinho, 20h. As festividades acontecem na Praça Ver. João Batista Petersen Mendes.

O bairro de São Francisco também vai ganhar agitação a partir desta sexta-feira, na Praça Dom Orione, com a roda de pagode do Mullato, às 19h. No sábado terá apresentação infantil com Léo Castro, 14h, e depois muita música com Minas no Forró, 17h, e Sambreak, 20h. O encerramento ficará a cargo da farra com Léo Castro (infantil), 14h, e a cantora Lara Zuzarte fecha a noite, com apresentação marcada para às 19h.