Vou pro sereno faz show inédito na Rádio Mania FM

O Grupo Vou pro Sereno fez show um show inédito nos estúdios da Rádio Mania FM, nessa quinta feira (13) no Centro de Niterói. Os músicos do grupo, oriundo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com mais de 25 anos 'de estrada', apresentaram por quase duas horas, músicas já consagradas da atualidade e do passado para um público de cerca de 100 pessoas.

Formado em 1997, o 'Vou Pro Sereno' atuou como banda de outros artistas e em 2022, teve que lidar com a saída do então vocalista Júlio Sereno, que seguiu carreira solo. Um dos fundadores do grupo e hoje cantor, Alex Sereno ao ser perguntado sobre as dificuldades e aprendizados ele considera : "A dificuldade a gente tem em todos os setores da nossa vida! Agora, persistência é que leva ao êxito, Vou pro sereno é sinônimo de persistência e nunca desistir", declarou.

Alex Sereno afirmou que o grupo é sinônimo de 'persistência e nunca desistir' | Foto: Layla Mussi/OSG

Esse ano, eles lançaram o projeto 'Na Terra da Garoa', uma homenagem ao estado de São Paulo. O álbum traz 16 novas faixas e participação de diversos artistas, como Mumuzinho e Marcelo D2. Há também um novo trabalho audiovisual, já preparado para o fim de ano, focado no samba de raiz, resgatando suas origens.



Ao serem perguntados sobre como foi a criação da música 'Nada Pra Fazer', a mais conhecida do grupo, Alex Sereno, mostrou alegria. "Nada Pra Fazer foi a música que tivemos o prazer de compor em 2015. E acabou sendo a virada da chave na nossa carreira. Foi a música que tocou no Brasil inteiro, vai completar 10 anos e ta na boca do povo ainda", afirmou.