II Encontro Off Road agita fim de semana em Itaboraí

Fim de semana com muita adrenalina em Itaboraí. Com apoio da Prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), será realizado, entre os dias 15 e 16 de junho, a partir das 9h, o II Encontro Off Road de Itaboraí no bairro Joaquim de Oliveira.

Com entrada gratuita, o evento vai testar as habilidades de direção dos pilotos com pistas de obstáculos e poços de lama. Além disso, o II Encontro Off Road contará também com passeios em trilhas, venda de equipamentos para os amantes do Jeep e muita gastronomia.

A secretária municipal de Turismo e Eventos, Thainá Teixeira, convidou a população para prestigiar o evento.

"O Encontro Off Road é o principal evento exclusivo de Jeep na Região Metropolitana do Rio. O evento conta com a participação de diversos competidores de várias cidades do Estado. Será um dia incrível com muita adrenalina em Itaboraí. Venha e traga a sua família", disse a secretária.



Serviço

II Encontro Off Road

Data: 15 e 16 de junho

Horário: a partir das 9h

Local: Antiga Estrada do Dendê, s/nº, Joaquim de Oliveira

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaboraí

(21) 3639-3205