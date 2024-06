Grátis: Coletivo está com inscrições abertas para workshop de escrita literária em SG

O Coletivo Escritoras Vivas, em parceria com o projeto Mapa das Letras, está com inscrições abertas para o workshop gratuito 'Como construir personagens na ficção'. O prazo encerra nesta quinta-feira (20). A oportunidade é destinada a mulheres que são ou têm o desejo de ser escritoras, preferencialmente moradoras de São Gonçalo ou cidades vizinhas. Para garantir uma vaga no curso com duração de 1 hora na modalidade online, basta responder a pesquisa disponível neste formulário: clique aqui para inscrever. O workshop será ministrado pela analista de educação e escritora Yonara Costa, mestre em Literatura Brasileira pela UFRJ no sábado (22), às 20h.

Criado em 2021, a partir do grupo de leitura Escritores Vivos, o Coletivo Escritoras Vivas reúne atualmente mais de 30 mulheres em diversas frentes de atividades culturais e literárias na cidade de São Gonçalo. Várias das autoras lançaram livros solo após participarem da primeira edição de oficinas de escrita realizadas em 2021, por meio da Lei federal de incentivo à cultura Aldir Blanc.

Além da parceria com o projeto Mapa das Letras, cujo portal é "a casa da produção literária" das integrantes do coletivo, há outras ações periódicas como os encontros da iniciativa nacional Leia Mulheres, que acontecem toda primeira quinta-feira do mês no Empório Vírgula, no bairro Boaçu, além de saraus, cafés literários e outros eventos.

Coletivo Escritoras Vivas celebra 2 anos de ativismo cultural em São Gonçalo

Leia também:

➢ Autoras comemoram 3º aniversário do Coletivo Escritoras Vivas em São Gonçalo

➢ Coletivo Escritoras Vivas lança coleção de livros em São Gonçalo



Expansão da literatura de autoria feminina

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2022), que mensura o comportamento dos leitores em âmbito nacional, as mulheres leem mais do que os homens. A última edição do estudo, realizada em 2015, revelou que 59% das mulheres do país são leitoras, enquanto no gênero masculino a taxa de leitores é de 52%. Entretanto, a maior adesão das mulheres aos livros ainda não se reflete na representatividade do mercado editorial, que apesar da evolução nos últimos anos, está longe da equidade de gênero.

Segundo a pesquisadora Regina Dalcastagnè, que mapeou as publicações de romances em três momentos do país (1965-1979, 1990-2004, 2005-2014), nas editoras Rocco, Recorde Companhia das Letras, nessas grandes editoras se publicam mais autores do que autoras. No primeiro período (1965-1979), os números indicavam 82,6% de escritores e 17,4% de escritoras publicadas. No último recorte analisado, a diferença foi de 70,6% para 29,4% (2005-2014), um crescimento que aponta para um futuro mais promissor para as autoras, mas deixa ainda evidente o longo caminho que precisa ser percorrido.

A partir destes dados, o principal objetivo do Coletivo Escritoras Vivas é atuar nessa expansão da literatura feminina, começando na cena local, em São Gonçalo. O coletivo apresenta-se como democrático e apartidário; e recebe mulheres, preferencialmente moradoras da cidade de São Gonçalo, que desejam ser escritoras, em qualquer idade.