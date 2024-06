Grupo Mais & Mais lança nova música de trabalho com sambistas do Vou Pro Sereno

O grupo Mais & Mais lançou o aguardado Volume 1 do projeto 'Nas Nuvens', com destaque para a envolvente faixa "Chuva de Vento", que conta com a participação especial do Grupo Vou Pro Sereno. A música já está ganhando espaço nas principais rádios brasileiras . Ambientado na deslumbrante Armação dos Búzios, na Região Oceânica do Estado do Rio, o Mais & Mais capturou a energia de 15 músicas inéditas em uma produção visual impecável na Silk. O lançamento no volume 1 ocorreu no último dia 26, disponível nas principais plataformas digitais e no YouTube.

Formado há 10 anos, o Mais & Mais é composto por Guima (vocal), Fabrício (cavaco e vocal), Dirceu (violão e vocal) e Vinicius Marins (bateria), além de músicos convidados que participam de alguns shows. Qualidade musical, irreverência artística, presença de palco e carisma, combinados num repertório eclético com muito pagode, samba, sertanejo e pop, formam a energia do Mais & Mais.

Durante uma década de estrada, o grupo vem se consolidando entre os trabalhos de qualidade da nova geração, e chamando a atenção dentro do cenário musical. Entre os destaques da banda, estão as apresentações em grandes casas de shows, como Ita Music, Olimpo, Via Show e entre outras da região.

Leia também:

Delegacia do Fonseca captura foragido da Justiça em Tanguá

Policiais militares auxiliam parto emergencial dentro de carro de aplicativo em Niterói

Sucessos como 'Amando Você' e 'Não se Engane' foram determinantes para que o grupo se tornasse conhecido entre o público de todas as idades. Entre os feitos dos músicos, estã a marcante vitória no Concurso Nacional de Pagode (CNP), que teve nada menos do que mais de 10 mil inscritos.

O clipe da música 'Vou Pro Sereno' foi lançado recentemente | Foto: Divulgação/Mais & Mais

Uma das novidades do Mais & Mais é o lançamento do 2º EP, que promete a mesma 'pegada' de sucesso. "Nós estaremos sempre trabalhando para levar música de qualidade ao nosso público. E vale muito a pena valorizar o momento que estamos vivendo, sem tirar os pés do chão", disse Dirceu Rodrigues.



Para conhecer mais sobre o grupo Mais & Mais é só acessar os links https://www.instagram.com/grupomaisemaisoficial/ (Instagram) e https://www.facebook.com/grmaismais/ (Faceboock)