Quinteto de Metais do Aprendiz Musical se apresenta na Ilha da Boa Viagem

No sábado (15), às 11 horas, a Ilha da Boa Viagem, em Niterói, irá receber o primeiro de uma série de concertos do Programa Aprendiz Musical. O evento gratuito ‘Concertos na Boa Viagem’ vai apresentar o Quinteto de Metais do Aprendiz Musical – formado por seus aplicados e talentosos alunos.

A apresentação, que será dentro da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, demonstra como os alunos assimilam e reproduzem a arte musical que aprendem. O agendamento prévio para a visita e a apresentação do Aprendiz, para até 80 pessoas, já está aberto e está sendo feito pela Neltur, no endereço eletrônico https://visit.niteroi.br/.

O Programa Aprendiz, que é um orgulho para Niterói e está em franca expansão – atende cerca de 9.500 alunos em todas as escolas da Rede Municipal de Educação – realiza esta apresentação – que marca a estreia dos eventos realizados pelo Programa Aprendiz neste equipamento cultural e turístico de Niterói: a bela e histórica Ilha da Boa Viagem.

O prefeito Axel Grael destacou o papel fundamental do programa em proporcionar oportunidade para jovens. “Esse é um projeto que enche Niterói de orgulho e que nos presenteia ao descobrir talentos. Eu acompanho o Aprendiz desde 2013 e, desde então, vejo de perto o trabalho para superar as adversidades e transformar essa iniciativa em sinônimo de excelência. Acreditar neste projeto é fazer uma escolha pelo futuro da cidade, dos nossos jovens e pela empregabilidade de todo um setor de músicos e professores que integram a indústria cultural, que tem um papel extremamente relevante para a nossa economia", destaca Axel Grael.

Uma joia rara guardada pela Baia de Guanabara. Assim o cidadão niteroiense enxerga a Ilha da Boa Viagem – fundada em 1650, mantida pela igreja e pelos escoteiros e agora patrimônio municipal, totalmente restaurada e pronta para visitação dos moradores e turistas. Parte do patrimônio arquitetônico histórico de Niterói, a Ilha da Boa Viagem é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“O Aprendiz Musical é hoje o maior programa de iniciação musical do país e motivo de orgulho para nossa cidade que revela cada vez mais talentos e forma cidadãos. A Ilha da Boa Viagem é um monumento natural e cultural da nossa história. Unir o Aprendiz Musical e a Ilha da Boa viagem de alguma forma é celebrar as nossas verdadeiras riquezas. Com isso, ganha em projeção o Aprendiz Musical e ganha em atrações a Ilha da Boa Viagem, que tem atraído cada vez mais turistas”, ressalta o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz.

Confira o Repertório da Apresentação:

Corcovado (Tom Jobim)

Trompete: Matheus Henrique e Piano: Henrique Vaz

Samba de Verão

Trompete (Ryan Silva)

How Insentive (Tom Jobim)

Piano: Henrique Vaz

Garota de Ipanema (Tom Jobim)

Trombone: Eliel Pimentel e Alberto Fonseca

Piano: Henrique Vaz

Meditação (Tom Jobim)

Trombone: Eliel Pimentel

Piano: Henrique Vaz

Você é Linda (Caetano Veloso)

Trombone: Eliel Pimentel e Alberto Fonseca

Piano: Henrique Vaz

Grupo de Metais Aprendiz Musical

Arranjos e adaptações: Henrique Vaz

Sonata para Die Bankelsangerlieder

Superman

Suíte Carnavalesca (arranjo de Henrique Vaz)

Cantatas de Bach – 42 e 297

Se Eu Quiser Falar com Deus (arranjo de Henrique Vaz, para música de Gilberto Gil)

Basque Song (Folk Song)

Aura Lee (George R. Poulton)

Pomp Circustance (Edward Elgar)

Anunciação

Sobre o Aprendiz Musical

O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Executiva de Niterói, em parceria com a Secretaria de Educação. A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 23 anos, transformando vidas através da educação musical.

Serviço

Evento: Concertos na Boa Viagem com o Quinteto de Metais Aprendiz Musical

Data: 15/06 (sábado)

Horário: 11h

Duração: 30 a 40 min

Local: Igreja da Ilha de Boa Viagem - Boa Viagem, Niterói

Valor: Entrada Gratuita - Sujeito a lotação