Thalita Zampirolli é coroada rainha da Escola de Samba Camisa Verde e Branca

A festa de coroação da nova rainha da escola de samba Camisa Verde e Branca ocorreu neste sábado (8), na Fábrica do Samba, no bairro do Bom Retiro, Zona Central de São Paulo. Thalita Zampirolli, que veio de Boston, EUA, fez uma glamourosa estreia no Carnaval de São Paulo, usando dois looks verdes, uma das cores da escola, durante a cerimônia.

O primeiro look, cravejado com 25 mil cristais de diversos tamanhos, pesava cerca de quatro quilos e foi confeccionado ao longo de uma semana por quatro profissionais sob a coordenação do estilista Kelvin Mendes. Thalita foi coroada pela presidente Érica Ferro e recebeu a faixa de rainha da escola das mãos de Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza, que será o enredo da escola para o carnaval de 2025.

"Nem no meu mais lindo sonho eu imaginei viver tudo isso. Sempre ouvi Cazuza, sempre me identifiquei com sua luta contra rótulos e preconceitos. E hoje eu estou aqui nesta escola gigante, sendo recebida com carinho e respeito pela presidência, comunidade e pela mãe de um dos meus ídolos. Tive a oportunidade de conhecer dona Lucinha e família e estou apaixonada por todos. Sem palavras”, emocionou-se Thalita.

A Camisa Verde e Branca já teve à frente da bateria uma rainha trans, a bailarina Camila Prins. Hoje, Thalita Zampirolli é a primeira mulher trans ocupando o posto de rainha da escola. A atriz expressou sua gratidão por viver este momento histórico.



Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza, será o enredo da escola para o Carnaval de 2025 | Foto: Divulgação/Palmer Assessoria de Comunicação

"Eu tenho que agradecer e enaltecer a Camila Prins que foi a primeira rainha trans do Carnaval de São Paulo e da Camisa Verde e Branca. Ela brilhou lindamente levantando a bandeira da comunidade LGBTQIAP+. Foi ela quem abriu as portas para que eu e outras mulheres tivessem este espaço em São Paulo. Hoje a palavra de ordem é gratidão e alegria. Quero ter a oportunidade de estar com ela aqui, farei o convite”, disse Thalita.

Considerada uma das mulheres trans mais bonitas do Brasil, Thalita Zampirolli mostrou que faz jus ao título ao esbanjar curvas perfeitas e pernas saradas: “Eu já fui escrava da beleza, já fiquei sete dias sem comer nada, só bebendo água o dia inteiro. Eu era muito exigente e crítica comigo mesma. Graças a Deus esta fase passou e hoje eu não cometo mais estas loucuras. Faço tudo com orientação médica e estou feliz com o que vejo no espelho. O amadurecimento é bom porque você passa a se enxergar melhor e não ligar para as críticas”, confessou a atriz.

A coroação de Thalita Zampirolli marca um momento importante de inclusão e representatividade no carnaval de São Paulo | Foto: Divulgação /Wellington Moura

