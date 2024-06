Ação Social oferece serviços gratuitos para comunidade do Sapê, em Niterói

A localidade do Sapê será palco de uma grande ação social no próximo sábado (8) - Foto: Divulgação

No próximo sábado, (8), das 9h às 13h, a localidade do Sapê será palco de uma grande ação social promovida pela Enel, em parceria com a Universo, Núcleo Executivo Regional e apoio da UNIFARMA RJ, FeSaúde, CRAS, Parque Esportivo e Social do Caramujo, Projeto Meu Abraço, Zion, Léo Terapias, Bahia e Lima Advogados, Super Ótica e Associação de Moradores do Rato Molhado. O evento acontecerá na Rua Dr. Nilo Peçanha, s/n, Lote 9 B, dentro do Esporte Clube Olaria, e oferecerá uma ampla gama de serviços gratuitos para a comunidade.

"Essa é uma ação em parceria da regional com a população periférica, para beneficiar o povo da região do Sapê. Me sinto muito feliz de poder ajudar o povo da periferia. É muito importante fazer parte dessa equipe, porque sozinho a gente não consegue nada, sem parceria, sem amigos. Se todo mundo pudesse se ajudar um pouquinho, se unir para ajudar o próximo, sem fim lucrativo nenhum, sem política, seria ótimo", afirmou Bruno Cunha, que atua no Núcleo Executivo Regional e estará como voluntário na ação social do próximo sábado (8).

Durante a ação social, os moradores terão acesso a orientação de saúde, aferição de pressão, teste de glicose, orientação jurídica, doação de roupas, pesagem bolsa família, recreação para crianças, aulão de zumba, isenção de identidade, casamento e nascimento, massagem relaxante, terapias, ventosa, alongamento, troca de lâmpadas, atendimento comercial, van experience, exame de vista, óculos à preço popular, trancista, barbeiro e design de sobrancelhas.

"Essa ação é uma referência boa para nossa comunidade, para nosso bairro. Os moradores vêm me pedindo essas atividades há um tempo, e é uma coisa que eu sempre quis trazer para a população do Sapê. Tem moradores que precisam muito dessa ação, porque ela tem o objetivo de muitas melhorias, como exame de vista, porque muitos tem dificuldade de realizar esses exames. Estou muito grato a essa ajuda dos colaboradores, sempre lutamos pela comunidade e a tendência é só melhorar", afirmou o Presidente da Associação de moradores da comunidade do Rato Molhado, no Sapê, Wallace Lopes da Conceição.

Além disso, também estarão disponíveis aos clientes da Enel o sorteio de 15 geladeiras para troca por aparelhos antigos.

A ação é realizada por meio do programa Enel Compartilha Eficiência, e as geladeiras entregues têm selo Procel de economia de energia, que podem consumir até 70% menos energia em relação aos modelos antigos. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/ mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kWh/hora/ mês.

Os clientes interessados em participar do sorteio do programa Troca de Geladeiras poderão se cadastrar no sábado, durante o evento ou acessando o link https://forms.office.com/r/F91MTzRjNa . O sorteio será realizado posteriormente e os participantes serão comunicados pela empresa sobre o resultado em seguida. Quem desejar saber os nomes dos 15 contemplados no sorteio poderá consultar o mesmo link disponibilizado para o cadastramento.

A Enel também levará para a ação o estande do consumo consciente, com informações e dicas para economizar energia, além de possibilitar aos participantes a oportunidade de realizar a substituição de duas lâmpadas de modelos antigos por outras eficientes de LED. Para fazer a troca, o cliente deve apresentar a fatura de energia.

A secretária executiva Regional, Claudia Almeida, destacou a importância dessa ação.



"Este evento é crucial para fortalecer o apoio às comunidades locais, oferecendo serviços essenciais que muitas vezes são inacessíveis para muitos. A união de diversas entidades em prol do bem-estar da população mostra o compromisso com a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social".

A ação social representa um passo significativo na promoção da saúde, bem-estar e cidadania para os moradores do Sapê e arredores.

Serviço:

Ação social no Sapê

Data: 8 de junho

Local: Rua Dr. Nilo Peçanha, s/n, Lote 9 B, dentro do Esporte Clube Olaria

Horário: 9h às 13h

Entrada gratuita

A ação social acontece no próximo sábado (8) | Foto: Divulgação

Sob supervisão de Marcela Freitas