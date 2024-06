Niterói vai curtir o pagode de Ludmilla no Numanice #3!

Ludmilla, uma das maiores cantoras do Brasil, não para de surpreender seus fãs! A artista anunciou a turnê Numanice #3, que vai percorrer 16 cidades do Brasil e também contemplar os fãs de Miami e Portugal. A estreia da turnê acontece na Bahia, e Niterói será uma das cidades que receberá o show pela primeira vez, no dia 13 de abril de 2025, no Caminho Niemeyer.

"Estou muito empolgada para essa turnê. O 'Numanice' é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!"

A turnê "Numanice #3" terá início no dia 17 de agosto em Salvador (BA) e passará por diversas cidades brasileiras, incluindo Campinas (SP), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Guarapari (ES), Natal (RN), Belo Horizonte (MG), Niterói (RJ), Brasília (DF) e Ribeirão Preto (SP). A turnê também terá apresentações internacionais em Lisboa (Portugal) e Miami (Estados Unidos), com o encerramento em Miami em junho de 2025.



Confira as datas do "Numanice #3"

2024

• 17 de agosto: Salvador (BA)

• 28 de setembro: Lisboa (Portugal)

• 12 de outubro: Campinas (São Paulo)

• 19 de outubro: Fortaleza (Ceará)

• 20 de outubro: Manaus (Amazonas)

• 26 de outubro: Recife (Pernambuco)

• 2 de novembro: Belém (Pará)

• 9 de novembro: São Paulo (São Paulo)

• 7 de dezembro: Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

• 15 de dezembro: Curitiba (Paraná)

• 28 de dezembro: Maracaípe (Pernambuco)

2025

• 11 de janeiro: Guarapari (Espírito Santo)

• 8 de fevereiro: Natal (Rio Grande do Norte)

• 15 de fevereiro: Minas Gerais (Belo Horizonte)

• 13 de abril: Niterói (Rio de Janeiro)

• 3 de maio: Brasília (Distrito Federal)

• 31 de maio: Ribeirão Preto (São Paulo)

• A definir: Florianópolis (Santa Catarina)

• 7 de junho: Miami (Estados Unidos)