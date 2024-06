ANARRIÊ! Arraiá do Sesc São Gonçalo acontece neste fim de semana

O arraiá do Sesc São Gonçalo vai acontecer neste sábado (08/06) e no domingo (09/06). O arrasta-pé vai contar com brincadeiras e barracas com comidas típicas, quadrilhas e shows. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares na bilheteria da unidade.

O público vai se divertir com pescaria, boca do palhaço e acerte a lata. Também acontecerá corrida de saco, corrida de colher e danças típicas. Os idosos integrantes do projeto Sesc+ Vida vão fazer apresentações de dança carimbó, ballet e forró. O evento vai ainda oferecer oficinas e orientações sobre saúde bucal.

Os ingressos para o arraiá custam de R$ 2 a R$ 6. No ato da compra, o público também poderá adquirir, mediante a doação de 2kg de alimentos não-perecíveis, o Kit Brincar, com 3 tickets, que dará acesso a brincadeiras típicas, como pescaria e acerte o alvo. No dia da festa, os tickets para as brincadeiras serão vendidos.

Os alimentos não-perecíveis arrecadados serão encaminhados ao Mesa Brasil, programa de combate à fome da instituição, que reverte as doações para entidades socioassistenciais do município. Também serão recolhidos absorventes para a campanha Sesc Ciclo Solidário. Os itens arrecadados serão destinados a intuições que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade.

Em Niterói, os festejos vão acontecer na unidade do Sesc no dia 29 de junho, das 15h às 19h. Maior circuito de festas juninas do estado, o Arraiá Sesc RJ será realizado em 13 municípios do estado de 8 de junho a 14 de julho. Serão 35 festas em unidades e hotéis do Sesc e espaços parceiros. Veja o cronograma completo no site sescrio.org.br.

SERVIÇO

Arraiá do Sesc São Gonçalo

08/06, das 16h às 22h

09/06, das 15h às 21h

Ingressos: 1º lote – R$ 2 (credencial plena Sesc, convênio e meia-entrada) ou R$ 4 (público geral)

2º lote – R$ 3 (credencial plena Sesc, convênio e meia-entrada) ou R$ 6 (público geral)

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte