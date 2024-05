Maricá adia primeiro 'Som e Voz da Diversidade Cultural'

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com Maricá das Artes e Secretaria de Turismo, informa que foi adiado o primeiro “Som e Voz da Diversidade Cultural”, que aconteceria de 31 de maio a 2 de junho, na Barra de Maricá.

O festival apresentaria diversos artistas em dois palcos montados, trazendo nomes de peso na programação, como Isabella Taviani, Maria Gadu, Johnny Hooker, Marina Sena e o grupo Francisco El Hombre. Uma nova data será definida e divulgada em breve.

Além dos shows, haveria ainda a Feira da Diversidade, para empreendedores do município oferecerem produtos e serviços diversos. Estavam previstas 40 barracas, sendo 15 destinadas ao grupo LGTB+, à cultura black, indígenas etc, e as demais para quem mais desejasse participar com sua produção. Também teria uma tenda Cultural, onde seriam realizadas performances artísticas durante todo o evento.

