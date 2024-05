Corpus Christi em Niterói: mais de 8 mil fiéis são esperados para celebrar a Santa Missa Solene

Nesta quinta-feira (30), os católicos da cidade de Niterói também irão celebrar o Corpus Christi, festa que, solenemente, enaltece o mistério da Eucaristia, o Sacramento do Corpo e o Sangue de Jesus Cristo.

A Avenida Amaral Peixoto se transformou, nesta manhã, em um verdadeiro corredor de fé, após a confecção dos tapetes confeccionados com serragem, tubos de xadrez, sal, dentre outros materiais, frutos da criatividade e doação.

"É uma tradição bem antiga e eu acho bem bacana por poder reunir as pessoas, virem pessoas de fora ver, até mesmo de outras religiões, o que é muito bacana", afirmou o estudante Serafim Santana, de 15 anos, membro da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que este ano ficou responsável pela confecção do tapete em homenagem ao Rio Grande do Sul e também aos 25 anos de sacerdócio do Padre João Cláudio, pároco da Igreja.

O estudante Serafim Santana, de 15 anos, é um dos voluntários para a confecção dos tapetes | Foto: Layla Mussi

Para o catequista Marcelo Grotz, de 54 anos, a tradição é um grande tesouro para a fé católica, e deve ser também implantada nos corações das crianças, fazendo com que possam participar desse momento de celebração.



"Esse ano nosso tema foi Eucaristia, então trouxemos dois tapetes, um com cálice, sangue, a uva e o trigo e outro com o Espírito Santo. A gente sempre tenta trazer um mais difícil, que no caso é esse da Eucaristia, com muitos detalhes, e outro um pouco mais fácil, mas não menos bonito, pra que as crianças da catequese possam participar de alguma forma", afirmou o coordenador da confecção de tapetes da Paróquia São Judas Tadeu, em Icaraí.

Marcelo Grotz, de 54 anos é catequista e coordenador da confecção de tapetes da Paróquia São Judas Tadeu | Foto: Layla Mussi

"Acho essa tradição importantíssima, porque o grande tesouro da nossa Igreja é a Eucaristia. São muitas pessoas mobilizadas, a festa de Corpus Christi é a unidade da Igreja trazida para a rua, que é o que Papa Francisco sempre pede, porque ser católico dentro da nossa Paróquia é muito facil. É uma tradição lindíssima que a gente não pode deixar se perder jamais", concluiu o catequista.



Santa Missa

No período da tarde, são esperados mais de 8 mil fiéis para a Santa Missa Solene de Corpus Christi, que terá início às 16h, com o Arcebispo Metropolitano, Dom José Francisco Rezende Dias. A procissão, após a Celebração, percorrerá toda a Avenida.

Exposição

Junto à confecção dos tapetes e às muitas celebrações desse dia de Corpus Christi, uma exposição chama a atenção dos fiéis: A exposição de milagres eucarísticos, que está localizada na grade que separa o público do palco onde acontecerá o show de louvor a partir das 15h30.

A exposição de milagres eucarísticos é tradição, há 10 anos na cidade de Niterói | Foto: Layla Mussi

"A gente faz essa exposição aqui há 10 anos. É muito interessante porque são 150 milagres eucarísticos catalogados, alguns com fotos, outros com desenhos. E é muito bom porque quem não acredita na Eucaristia, quando vê a quantidade de óstia que pinga sangue e se transforma em carne, que acontecem fenômenos onde elas não se consomem como fogo, terremoto, tantas coisas e ela permanece intacta, começa a mexer com a fé da pessoa. Pra quem tem fé, é um estímulo a mais e pra quem não tem, começa um questionamento", explicou Ana Cláudia Siqueira, 54 anos, da Paróquia São Domingos Gusmão, que é a responsável por trazer a exposição para Niterói.

