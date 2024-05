Rio Bonito mantém a tradição com a confecção de tapetes no dia de Corpus Christi

Com o apoio da Prefeitura, através da secretaria de Cultura e Turismo, a confecção dos tapetes acontece nas três paróquias do município - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Rio Bonito

Com o apoio da Prefeitura, através da secretaria de Cultura e Turismo, a confecção dos tapetes acontece nas três paróquias do município - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Rio Bonito

Os moradores de Rio Bonito irão acordar cedo para participar da preparação e confecção dos tapetes de sal no Dia de Corpus Christi, uma tradição mantida todos os anos, comemorado nesta quinta-feira, dia 30. Com o apoio da Prefeitura, através da secretaria de Cultura e Turismo, a confecção dos tapetes acontece nas três paróquias do município: Nossa Senhora da Conceição no Centro e em Boa Esperança, e na paróquia de São João Batista, na Praça Cruzeiro, a partir das 7 horas da manhã.

Esses tapetes, considerados como verdadeiras obras de arte, são confeccionadas com sal grosso, serragem, borra de café, farinha, casca de ovos, areia, folhas, flores, entre outros materiais, usados de acordo com a criatividade de cada grupo. Essa iniciativa é uma expressão de carinho com a Santíssima Eucaristia. Eles são confeccionados por fiéis, membros das pastorais das Paróquias, alunos das escolas, além de comerciantes e moradores locais.

Corpus Christi - A passagem pelo tapete tem um significado especial. O ostensório, que armazena o Corpo de Cristo na hóstia, é carregado pelo sacerdote por essas ruas enfeitadas, e os fiéis só podem pisar nesses desenhos após a passagem do padre. É uma representação de que Jesus anda por ali e é recebido com um belo tapete pelas ruas da cidade. A procissão pelas vias públicas atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico (cânone 944) que determina ao bispo diocesano que a providencie, onde for possível, “para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo.

Como Surgiu essa Tradição – O Corpus Christi (expressão latina que significa Corpo de Cristo), generalizada em Portugal como Corpo de Deus, é uma comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. Para os católicos, essa é uma “Festa de Guarda”, em que a participação da Santa Missa é obrigatória, na forma estabelecida pela conferência episcopal do país respectivo. No dia da festa de Corpus Christi a Igreja celebra a instituição do Sacramento da Eucaristia, sendo este o único dia em que o Santíssimo Sacramento sai pelas ruas.

Confira a programação das Paróquias de Rio Bonito:

Paroquia Nossa Senhora da Conceição - Centro

Missa às 16h seguida de procissão sobre os tapetes de sal

Paroquia São João Batista - Praça Cruzeiro

Missa às 17h seguida de procissão sobre os tapetes de sal

Paroquia Nossa Senhora da Conceição - Boa Esperança

Missa às 18h seguida de procissão sobre os tapetes de sal