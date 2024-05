Católicos iniciam confecção dos tapetes de Corpus Christi em São Gonçalo

Nesta quinta-feira (30), a Igreja Católica, em todo o mundo, celebra o dia de Corpus Christi. Nome que vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar solenemente o mistério da Eucaristia - o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

Na manhã desta quinta-feira (30), católicos de todas as paróquias do município de São Gonçalo iniciaram a confecção do maior tapete de sal da América Latina, a partir das 7h. São mais de seis mil voluntários de todas as paróquias do município, além de colégios e instituições, que organizam e preparam os tapetes ao longo da via.

Os voluntários chegaram cedo para a preparação dos tapetes de sal | Foto: Layla Mussi

"Esse é um momento muito importante pra nós católicos, porque é um momento de fé e manifestação de amor a Cristo. Esse momento é único e muito esperado por todos, porque é quando podemos reunir a todos e fazer com que Cristo seja propagado", afirmou a agente comunitária de saúde Carolina das Dores, de 34 anos, que está desde as 7h confeccionando um dos sete tapetes de sua Igreja, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo.

Como em anos anteriores, são utilizados, aproximadamente, 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de xadrez, além das 52 toneladas de sal. Todos os materiais são necessários para os 238 tapetes, que são um Patrimônio Público Cultural e Religioso do Município.



De acordo com o Padre André, de 44 anos, Pároco da Igreja Matriz de São Gonçalo, esse ano serão confeccionados um total de 240 tapetes, divididos entre as 28 Paróquias envolvidas na celebração.

"O evento é importante para os católicos do mundo inteiro, celebrado no mundo inteiro desde o século 13. Chegou ao Brasil pelos colonizadores e em São Gonçalo, desde o início da fé católica, já tem essa celebração. Essa dimensão que a gente tem hoje, começou em 1995, de usarmos a Avenida principal. Anos depois, foi instituído como Patrimônio Público Religioso do município e chegou a essa proporção que hoje nós temos. Todo esse evento está em prol da manifestação da nossa fé, na presença real de Jesus na Eucaristia e também a oportunidade de integrar milhares e milhares de pessoas numa dinâmica alegre, feliz e de interação", ressaltou Padre André.

De acordo com o Padre André, esse ano serão confeccionados um total de 240 tapetes | Foto: Layla Mussi

O prefeito Capitão Nelson falou sobre a importância da celebração. “Esse evento é uma tradição em nossa cidade. Todo o povo católico está participando. É muito bonito ver toda essa reunião de famílias. Esse evento atrai visibilidade para nossa cidade. A prefeitura, juntamente com as paróquias, veio se preparando ao logo do ano para trazer essa festa bonita para o povo”, comentou.

Prefeito Capitão Nelson | Foto: Layla Mussi

Os temas dos tapetes escolhidos para este ano são: Eucaristia - alimento da vida de oração, Ano da Oração (caminho de preparação para o Ano Jubilar), Sínodo, partindo do tema da Campanha da Fraternidade (paz, reconciliação, encontro e ecologia), além dos tradicionais desenhos dos padroeiros das paróquias.

"Me sinto muito bem de estar contribuindo para um evento tão grande, que é muito importante para a comunidade católica", afirmou a estudante Maria Eduarda Braga, 14 anos, que faz parte da Paróquia São José.

Maria Eduarda Braga, de 14 anos, está entre os voluntários da Paróquia São José | Foto: Layla Mussi

Já para Celia Cristina Marra, 58 anos, da Paróquia Matriz de São Gonçalo, estar presente no dia de hoje, contribuindo nessa celebração, é algo "prazeroso e santificante".



"É um prazer, uma benção, um dádiva receber essa missão de Jesus Cristo, porque eu acho que é Ele que nos chama, através do nosso Pároco. É um prazer dar o nosso sim, estar aqui se dedicando. Apesar de ser correria, cansativo, a gente sai daqui tão gratificado, com o coração tão manso, tão em paz por estar presente e por estar contribuindo um pouquinho para essa celebração tão importante pra nossa Igreja Católica. É prazeroso e santificante", declarou.

A Igreja Matriz de São Gonçalo está responsável pela confecção de 10 tapetes, todos com o mesmo tamanho, 5 m de comprimento e 3 m de largura.

A celebração no município conta com mais de 6 mil voluntários | Foto: Layla Mussi

Enquanto os voluntários trabalham na preparação dos tapetes, o Santíssimo será exposto para adoração no interior da Paróquia São Gonçalo. A programação também conta com momento de louvor no palco, das 8h às 10h30.



Na parte da tarde, os gonçalenses irão se concentrar na rua em frente à Paróquia São Gonçalo de Amarante, às 14h, para mais um Louvor e recitação do Terço da Divina Misericórdia. Em seguida, às 16h, começará a Santa Missa.

Arrecadação de Alimentos

Implementada no evento de Corpus Christi deste ano, a iniciativa convida todo o público a levar alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para famílias cadastradas nas atividades sociais das Igrejas do município.

"Padre André teve essa ideia e os vicentinos ficaram responsáveis pela arrecadação e distribuição dos alimentos para as famílias assistidas. São Gonçalo tem muita família carente, é muito importante realizar essas campanhas", disse Rosane Borges, 69 anos, membro da conferência dos vicentinos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Galo Branco.

Serão dispostas quatro tendas, que estarão identificadas nas seguintes localidades: Casa das Artes, no pátio da Paróquia São Gonçalo, na entrada do Teatro Municipal de São Gonçalo e na Praça Dr Luiz Palmier (antiga praça da Marisa). Ao final do evento os itens serão separados e entregues aos responsáveis pela distribuição.

