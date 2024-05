Projeto 'Leitura Grafitta' renova fachada de mais duas instituições públicas de ensino em SG

A primeira etapa foi realizada no Colégio Estadual Cel. Tarcísio Bueno com um painel de aproximadamente 35m² - Foto: Divulgação/Igor Mattos

A primeira etapa foi realizada no Colégio Estadual Cel. Tarcísio Bueno com um painel de aproximadamente 35m² - Foto: Divulgação/Igor Mattos

Duas instituições públicas de ensino em São Gonçalo estão se transformando em verdadeiras galerias de arte a céu aberto: FFP-UERJ e Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno. Com a direção criativa da arquiteta e artista Camila Cristina, a 2ª edição do projeto 'Leitura Graffita' acontece em duas etapas, contando com a participação de quatro artistas renomados no graffiti, naturais de São Gonçalo.

Relembre aqui como foi a primeira edição.

A primeira etapa foi realizada no Colégio Estadual Cel. Tarcísio Bueno com um painel de aproximadamente 35m² feito pelo graffiteiro Thiago Tr3p, com a colaboração dos outros artistas envolvidos no projeto, Mutant, Aila e Mika. “Fiz questão de que cada um deles deixasse sua personagem como marca registrada para homenagear não só o Hip hop, que fez 50 anos em 2023, mas para marcar a ilustre presença desses artistas que atuam e lutam pela cena da Arte Urbana há mais de 20 anos”, explica a diretora do projeto.

Além dos painéis, os artistas envolvidos e o produtor cultural Matheus Teixeira realizaram uma oficina de desenho de caligrafia de graffiti e depois uma introdução à pintura com o spray, proporcionando aos estudantes uma oportunidade única de aprendizado na prática. Eles compartilharam suas técnicas e experiências, incentivando os alunos a explorar suas próprias habilidades.

Camila Cristina salienta que o objetivo do projeto é “não para apenas embelezar os espaços educativos, mas promover a literatura, o hábito da leitura de livros físicos e a arte urbana como ferramentas de transformação social e educativa”.

A primeira fase do projeto aconteceu no Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno, no dia 29 de abril e contou com a exibição do “GraffitiFlix”, uma coletânea de vídeos sobre graffiti local selecionados na época em que a Diretora Criativa fez uma pesquisa sobre o Hip Hop em São Gonçalo, além de sorteios de um kit desenho e uma caixa de som. Os alunos “colocaram a mão na massa” e participaram da pintura dos painéis em um encontro emocionante com os artistas da cidade.

“A colaboração do Colégio, a Diretora Geral Alexandra Ribeiro, os Diretores Adjuntos Margareth Borges e Anderson Rodrigues e principalmente da Professora de Artes Michella Oliveira foram essenciais para a execução da oficina e execução do painel. Sem o envolvimento dos funcionários e inspetores também ficaria muito complicado executar o cronograma e manter a dinâmica com os alunos. Agradeço a todos pela colaboração”, completa Camila Cristina.

A segunda etapa acontece na FFP-Uerj, onde os painéis principais tiveram início no dia 17 de maio e estão em andamento. Serão 3 painéis e um painel feito pelos alunos da Faculdade de Formação de Professores no dia 21 de junho. Também haverá sorteio de prêmios e livros, além da exibição do documentário “De repente: Poetas de Rua” (2009 – 202Filmes – cineasta Arthur Moura), segunda exibição do GraffitiFlix e uma entrevista aberta com Bia Lugão, professora de Artes e importante militante pela Educação na cidade.

O Leitura Graffita é uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, Edital Conexões Urbanas Categoria B Murais Urbanos.

Para mais informações, as redes sociais são @leitura_graffita e @arquincult.

Sobre os artistas:

Aila

Aila Ailita é nascida e criada em São Gonçalo, se tornou uma das pioneiras do graffiti feminino do estado do Rio de Janeiro. Entre exposições, mutirões de graffiti, coletivos e projetos culturais, oficinas ministradas pela mesma, ela atua com graffiti-educação de unidades de educação infantil, arte inclusiva e valorização da cultura das comunidades em torno de creches. (@ailitaaila)

Tr3p

Artista autodidata em desenho e pintura em tecidos, atua há mais de 16 anos na Cultura Hip-Hop, difundindo sua arte nas ruas, em comunidades e em suas mídias sociais. É fundador do coletivo de grafiteiros gonçalense "OHcrew", participa de eventos da cultura urbana, exposições e projetos variados e no seu ateliê pessoal "3xílioH". Desde julho de 2021, faz parte do Cidade Ilustrada SG, realizado pela Prefeitura de São Gonçalo. (@thiago_tr3p)

Mutant

O verdadeiro dono da Vaca é um ícone do graffitti Gonçalense. Em seu portfólio tem exposições coletivas junto com a sua “crew” Máfia 44, participações em diversos projetos e eventos culturais. É considerado um grafiteiro raiz, que agrega simpatia, rebeldia e alegria por onde passa, um verdadeiro influencer urbano, desde os tempos que ainda não se existiam redes sociais. (@donodavaca)

Mika

Artista urbana nascida em São Gonçalo (RJ). Em 2013, iniciou o Projeto “Cores e Valores” em sua cidade, recebendo um Diploma de Mérito Cultural pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo em 2015 pela notória contribuição por realizar eventos sociais/culturais ao menos uma vez ao ano, promovendo um grande intercâmbio cultural e revitalizando os espaços públicos de sua cidade. (@mikamikaelli)