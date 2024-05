Festas juninas em Niterói; confira a programação!

Época é uma das mais aguardadas no ano - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Com a chegada do mês de junho, começam também um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros: festas juninas. Em Niterói, o calendário está repleto de festas com danças típicas, comidas e decoração. Há atividades pagas e gratuitas. Confira a agenda de arraiás que O SÃO GONÇALO preparou para vocês.

Niterói

Arraiá “Que se chama Amor”



Datas: De 29/05 à 02/06

Horário: 12h às 0h / Na quarta-feira (29) e na sexta-feira (31), a festa acontece das 16h às 00h. Já na quinta-feira (30), feriado, sábado (1) e domingo (2), das 12h às 00h

Local: Reserva Cultural

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, número 880

Quanto: A entrada é gratuita, mas, se possível, a organização do evento pede a doação de 1kg de alimento não perecível

Arraiá da Orla Gourmet

Datas: 30/05 até 02/06



Horário: 15h até 23h



Local: Praia de Piratininga

Endereço:Praça do Luiz Gomes, também conhecido como o antigo Toboágua.

Quanto: A entrada é gratuita

Festa Junina de São Francisco Xavier

Datas: dias 07/06 a 09/06

Horário: A partir das 18h

Local: Localizada na Praça Dom Orione, São Francisco

Quanto: A entrada é gratuita

Arraiá do bicho solto



Datas: 08/06

Horário: 21h

Local: Anexo Jungle

Quanto: Para adquirir o ingresso basta acessar o @bandabichosolto

Festival São João no Caminho Nyemeyer

Datas: 21 a 24 de junho

Local: Caminho Nyemeyer

Festa Delícia do Campo



Datas: 1º e 2º de junho

Horário:10h às 21h

Local: Campo de São Bento