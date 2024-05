Mais um BBBaby a caminho: Andressa e Nasser anunciam gravidez

O casal, que se conheceu no BBB, está junto desde 2013 - Foto: Reprodução/redes sociais

O casal, que se conheceu no BBB, está junto desde 2013 - Foto: Reprodução/redes sociais

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues anunciaram que estão a espera do primeiro filho. O comunicado foi feito através de um vídeo, publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (29). O casal compartilhou a boa notícia com a legenda: "Agora somos três".

Nas imagens, os dois aparecem em momentos especiais desde que se conheceram no BBB13 até os dias de hoje. Além da barriga de Andressa à mostra, também aparecem o resultado do exame positivo, que mostra o terceiro mês de gestação, e também um exame de ultrassom do bebê.

Leia mais

Após Maria Zilda falar que Zé de Abreu tem bafo, o ator reage: "Traiu o marido comigo"

'Arte de guardar histórias': escritora de Niterói ajuda a formar nova geração de leitores com projeto nas escolas



"Era um grande sonho nosso!", disse Andressa em entrevista ao gshow.



"Faz tempo que eu estou ansioso para ser pai. Estou calmo e confiante. Já sabe que vem com muito amor e carinho. Estamos aguardando faz tempo já", emendou Nasser.

Do BBB para a vida

Nasser e Andressa se conheceram no BBB 13 e desde então não se separaram mais. Eles se casaram em cerimônia íntima a céu aberto em agosto de 2021, e gostaram tanto da experiência, que se casaram mais duas vezes. A mais recente foi em dezembro de 2023.

Em janeiro dete ano, eles completaram 11 anos juntos e já falavam em planos de aumentar a família. “Com certeza, é um sonho nosso e nos sentimos preparados para viver esse momento”, afirmou Nasser.