Fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário de Niterói aumenta para o feriado de Corpus Christi

Os destinos mais procurados são as cidades da Região dos Lagos, Serrana e o interior do Estado - Foto: Layla Mussi

Os destinos mais procurados são as cidades da Região dos Lagos, Serrana e o interior do Estado - Foto: Layla Mussi

Na véspera do feriado de Corpus Christi, o Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Niterói, já tem grande procura de ônibus, especialmente para a Região dos Lagos.

Segundo a concessionária Novo Rio S/A, cerca de 18, 8 mil pessoas deverão passar pelo Terminal até o dia 03 de junho para o feriadão e com isso as empresas de ônibus que atendem ao local aumentaram a quantidade de veículos, chegando a 1.890 ônibus, sendo 290 extras.

Leia também:

Após Maria Zilda falar que Zé de Abreu tem bafo, o ator reage: "Traiu o marido comigo"

Fluminense recebe Alianza Lima no Maracanã pela Copa Libertadores

Os destinos mais procurados são as cidades da Região dos Lagos, Serrana e o interior do Estado, além daqueles que pretendem visitar outros Estados como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

A técnica em química, Ana Carolina, 31, comentou que “por enquanto ainda está tranquilo". "Mas amanhã, eu acredito que estará mais cheio. A espera está sendo tranquila também, esse ônibus (um veículo que estava saindo no momento da entrevista), está no horário”.

Passageira e o filho esperando o ônibus | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com a concessionária, é esperado o maior fluxo de passageiros nesta quarta-feira (29). É estimado o embarque de mais de 2 mil viajantes.

Marcos Souza, de 51 anos, trabalhador embarcado, também já percebeu o aumento da procura por ônibus. "Estou viajando a trabalho, mas não é a primeira vez em época de feriado. Hoje, estou vendo que está tendo uma procura maior do que o normal, em comparação aos outros dias, sem ser feriado. No feriado, o lugar para onde vou, que é Rio das Ostras, sempre tem uma grande procura”, observou.

Passageiro do Terminal Rodoviário | Foto: Layla Mussi

Mas para quem quer viajar e ainda não comprou as passagens, ainda dá tempo. As vendas acontecem pelo site oficial da concessionária, www.rodoviariadorio.com.br, para todos os destinos. Quem deseja comprar as passagens diretamente no Terminal basta ir até o guichê. Dúvidas sobre gratuidade, trajeto e mais informações sobre o destino devem ser obtidas com a empresa responsável pela viagem.



Doações

O Terminal Rodoviário Roberto Silveira segue recebendo doações de alimentos não perecíveis, roupas, material de limpeza e outros itens para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca