São Gonçalo celebra 200 anos de Imigração Alemã; Câmara recebe evento em comemoração

Acontece no próximo dia 07/06, sexta-feira, a cerimônia de celebração dos 200 anos da Imigração Germânica no Brasil, na Câmara Municipal de São Gonçalo. Organizado pelo Comitê Germânico de São Gonçalo, o evento promove homenagens e uma exposição inédita sobre a presença de imigrantes alemães no território gonçalense. A programação faz parte da Semana da Língua Alemã, promovida pelo consulado alemão.

O evento acontecerá em sessão solene da casa do Legislativo local. Personalidades ligadas à memória germânica na cidade serão homenageadas. Ao final da sessão, às 20h, acontece o lançamento da exposição fotográfica “São Gonçalo e os 200 anos da Imigração Alemã no Brasil”. O evento conta com a presença do cônsul-geral adjunto da Alemanha no Rio, Joachim Schemel.

A celebração foi idealizada pelo jornalista Alexandre Costa, que também idealizou o Comitê Germânico de São Gonçalo. Ele conta que o projeto surgiu a partir de suas pesquisas da cultura alemã. Estudante do idioma alemão, ele descobriu, analisando documentos antigos, que algumas das primeiras famílias alemães a chegarem no país passaram por São Gonçalo, apenas 55 anos após o início da migração de alemães para o Brasil.

"Em 1877, o governo da época inaugurou, na Ilha das Flores, em São Gonçalo, o centro de acolhimento imigratório", explica Alexandre. "A cada dia chegavam mais imigrantes, muitas famílias, então o Governo criou esse centro de acolhimento. O mesmo recebia a todos com sopa, cobertor. Os imigrantes ficavam nesse centro recuperando suas energias depois de dois, três meses no mar, atravessando o Oceano Atlântico até o Brasil".

Entusiasta da cultura alemã, Alexandre Costa idealizou Comitê Germânico na cidade | Foto: Reprodução/Acervo Pessoal

O Centro, que durou até 1966, recebeu várias famílias alemães. Boa parte delas seguiu viagem para outras regiões do Rio, como Petrópolis e Nova Friburgo; alguns deles, no entanto, seguiram por aqui.

"Uma parcela significativa dessas famílias alemãs resolveram se estabelecer em nossa região, onde hoje é o município de São Gonçalo. Para quem não conhece, esse capítulo da história pode até passar despercebido. Mas, para quem conhece esse capítulo, tem a resposta dpo porquê São Gonçalo dispõe de um número até razoável de descendentes alemães. Você passa pelas ruas de São Gonçalo e encontra um consultório de uma Dra. 'Muller' ou de um Dr. 'Klein'. Sempre tem um sobrenome alemão. Essas pessoas são remanescentes; netos, bisnetos, descendentes desses alemães que aqui se estabeleceram", destaca o jornalista.

A celebração da Semana da Língua Alemã acontece no dia 7 de junho, a partir das 15h30, na sede da Câmara Municipal, o Palácio 22 de Setembro, que fica na rua Francisco Portela, 2814, Centro.