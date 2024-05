Projeto Unidas Pela Vida inaugura café solidário em São Gonçalo

Foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (28), o café solidário, intitulado "Café do Amor", promovido pelo Projeto Unidas pela Vida, em prol das pacientes oncológicas.

O café será oferecido todos os dias pela manhã, de segunda à sexta, a partir das 7h30, no Espaço Unidas pela Vida, localizado na Clínica Médica Lusi-Brás - Rua Dr. Francisco Portela, 2641, no Zé Garoto, em São Gonçalo, próximo ao Espaço Rosa, que também é voltado para pacientes com câncer e conta com equipe multidisciplinar composta por psicóloga, ginecologista, mastologista, ultrassonografistas e nutricionista.

O café é promovido pelo Projeto Unidas pela Vida, em prol das pacientes oncológicas | Foto: Layla Mussi

Leia mais

Tubulação estoura e alaga parte de uma das principais ruas de São Gonçalo

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 75 milhões





De acordo com a idealizadora do Projeto, a vereadora Patrícia Silva (PL), o objetivo do café solidário é garantir ainda mais conforto para pacientes já tão fragilizadas devido ao tratamento intenso na luta contra o câncer.



"A gente se deparou com diversos pacientes que vinham fazer exame de sangue, ou então quimioterapia, e acabavam passando muito mal ao final dos exames. E aqui o tratamento é todo pelo SUS, então são pessoas de baixa renda, que muitas vezes não tem nem os dois reais pra comprar o cafezinho que vende ali na porta. Então a gente viu a necessidade de trazer isso pra dentro da unidade e poder oferecer, através de parcerias, esse café solidário no qual o paciente pode fazer o seu desjejum", explicou a vereadora.

O objetivo do café solidário é garantir ainda mais conforto para pacientes | Foto: Layla Mussi

"Nós tivemos uma situação na qual duas pacientes desmaiaram após o exame de sangue, com mais de 12h de jejum, além do processo de quimioterapia, que é doloroso e deixa o paciente fragilizado, sensibilizado e com algumas reações. E com esse olhar de humanização e empatia estamos inaugurando o 'Café do Amor', para o paciente poder sair daqui e aguentar até chegar em casa sem nenhuma intercorrência no caminho. É um momento de muita gratidão a Deus, porque o propósito maior da vida é você poder servir", concluiu Patrícia Silva.



Para as pacientes, que estão passando pelo tratamento oncológico, essa iniciativa veio em boa hora.

"Achei uma ótima iniciativa, porque a gente que faz tratamento aqui as vezes fica um tempo a mais, aguardando pra fazer o exame de sangue também, e aí após o exame a gente consegue tomar esse café, então para nós é muito bom", afirmou a paciente Bruna Martins, de 42 anos.