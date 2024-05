Grupo Amanhecer faz show especial nesse domingo (2) em São Gonçalo

O Bar ChoopGin, na Rua Dalva Raposo, em Tribobó, São Gonçalo, terá uma atração especial no próximo domingo (2). Considerado um dos mais tradicionais da região, o Grupo Amanhecer fará a primeira roda de samba na casa, com a participação de artistas convidados, a partir de 19 horas.

O evento tem entrada liberada ao público, com venda de bebidas e locação de camarotes a preços especiais. Nos intervalos da apresentação dos músicos, os DJ's PL, do Novo México, e MR, da Nova Grécia, estarão apresentando o melhor da música eletrônica, no 'comando' das carrapetas.

Frequentado pelo público variado, de todas as idades, o ChoopGin está abrindo espaço com objetivo de proporcionar novas opções de entretenimento através de eventos voltados à música e em prol da cultura. "Vamos com tudo para essa apresentação, apresentando sucessos do passado e do presente no mundo do samba e do pagode", afirmou o cantor Vilson, um dos líderes do Grupo Amanhecer, que é um dos mais antigos da região Leste Fluminense, em atividade desde meados da década de 80, e com várias formações ao longo da história.

