Simone Mendes elogia prefeito de Itaboraí e vídeo viraliza: "é bonito, né?"

Um trechinho do show da cantora Simone Mendes em Itaboraí no último domingo (19) repercutiu entre internautas na última semana. Durante a apresentação, que fez parte das comemorações de 191 anos do município, a intérprete do hit "Erro Gostoso" elogiou a aparência do prefeito da cidade, Marcelo Delaroli (PL).

"Tamo junto, 'miglo'! E o prefeito é bonito, né? O povo te ama, Marcelo. coisa linda" disparou a cantora em cima do palco para o político, que estava acompanhando a apresentação na plateia; confira o trecho:





Em um outro momento da apresentação, a cantora ainda elogiou o Delaroli por assistir ao show no meio do público. "Eu dou valor a gente assim; é do povo, tá no meio do povo e o povo gosta disso", diz Simone, em um trecho compartilhado pelo próprio prefeito nas redes sociais.