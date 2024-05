'As mulheres da Bíblia': livro de escritor carioca faz analogia atual de histórias milenares em livro

Como seriam as mulheres bíblicas nos dias atuais? Os escritores Silvio Colin e Maria Joana Rodrigues Colin (in memorian) são os autores do livro “Mulheres da Bíblia, contos imorais”, com histórias atuais, acontecidas em uma sociedade moderna, inseridas na cultura dos dias de hoje, submetidas às leis e práticas contemporâneas. Intriga, incesto, estupro, misoginia, assédio moral ou sexual têm como roteiro ou inspiração uma narrativa bíblica. Cada capítulo traz um conto de uma personagem da Bíblia: Susana, Tamara, Eva, Rute, Judite, Salomé, Madalena, Agra e Bete.

O livro trata de narrativas bíblicas, as quais apenas os leitores muito atentos do Livro Sagrado têm acesso. A escolha das personagens fala das principais perplexidades diante das histórias bíblicas e também das leituras ingênuas e, muitas vezes, propositalmente equivocadas, divulgadas pelas religiões.

“São contos imorais, como imoral é a nossa sociedade. É um engano pensar que, por ser um livro sagrado, a Bíblia fale apenas do que é santo. Fala também do profano, de incestos, adultérios, misoginia, crueldade, mentiras, tramas diabólicas. E foi destas narrativas que tiramos nossa inspiração”, explica Silvio.

O termo moral de forma objetiva refere-se a definição do que é certo ou errado. Quando se fala de moral, o tabu do sexo vai na frente. Prostituição, adultério, nudez são imorais. O livro mostra que, para além das questões sexuais, muitas coisas são imorais, como soberba, perversidades, corrupções e mentiras.

“Na leitura da Bíblia, no aspecto moral, as mulheres sempre parecem mais culpadas que os homens, Apresentamos a vocês, mulheres com suas forças e debilidades, amores e desamores, sanidade e loucura. Repetindo Vinícius de Morais, a vida está nelas, o mundo está nelas e a loucura reside neste mundo”, conclui.

Sobre os autores:

Silvio Colin é arquiteto, formado na Faculdade de Arquitetura da UFRJ, doutor em Teoria e História da Arquitetura. Tem diversos trabalhos publicados sobre arquitetura. Ingressou na ficção em 2022, com o livro "Contos e memórias de um tardio aprendiz".

Maria Joana Rodrigues Colin (1941 - 2020) - Formada em Administração de Empresas pela Universidade Gama Filho, graduada e licenciada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pós-graduada em Literatura Brasileira. Colaborou em diversas antologias.