Cultura realiza “Sarau do Orgulho - Diversidade é Cultura” no CEU da Mumbuca

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o Programa Maricá das Artes, promove nesta sexta-feira (24/05), às 17h, o “Sarau do Orgulho - Diversidade é Cultura” no Centro de Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. A cerimônia pretende "reconhecer a diversidade, as conquistas da comunidade e refletir sobre os desafios enfrentados na luta por uma sociedade mais justa e inclusiva".

A celebração vai ter palestras e rodas de conversa compartilhando histórias de resistência e resiliência, além de relembrar como surgiu o movimento global pelos direitos LGBT. Também haverá performance de bailarinos e Monólogo - Brilhe com a comunidade.

Serviço:



Sarau do Orgulho - Diversidade é Cultura

Data: 24/05

Horário: Às 17h

Local: Centro de Esportes Unificados (Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5, Mumbuca)

Programação:

17h - Acolhimento

17h10 - Monólogo - Brilhe com a comunidade - Atriz Marina Carvalho

17h20 - Vozes da Comunidade - Ellen Carvalho, Gabriel Kirton e Stéphanie Löhr

17h40 - Diversidade com Liz Perez

17h50 - Cores em movimento - Performance dos bailarinos Matheus Estrela e Edu Rodrigues

18h - Roda de conversa sobre Representatividade na Cultura Brasileira com Leandro Dasilva, Lunah, Gabriel Kirton Wladymir Rollemberg