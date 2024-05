Quatro Estações da Música: Ivan Lins faz show gratuito em Niterói

Em 2024, uma das parcerias mais importantes da MPB completa 50 anos: Ivan Lins e Vitor Martins, que compuseram o clássico “Abre Alas”. Juntos, Ivan e Vitor criaram muitos outros sucessos como Vitoriosa, Novo Tempo, Dinorah Dinorah, Lembra De Mim, Depende De Nós, Começar De Novo, Bandeira do Divino, Meu País, entre tantas outras canções. No show “Abre Alas”, que Ivan Lins traz para Niterói, em apresentação gratuita, no próximo dia 25 de maio, a partir das 18h, na Praia de São Francisco, ele vai celebrar seu mais importante parceiro e apresentar uma grande parte do imenso universo musical da dupla, cheio de hits consagrados. O evento marca a edição de outono do circuito Quatro Estações da Música, promovido pela Coordenadoria Geral de Eventos (CGE) da Prefeitura de Niterói e também terá apresentação do niteroiense Lucas Felix e da DJ Taia Pitaia.

O show de Ivan Lins que marca os 50 anos da bem sucedida parceria com Vitor Martins, valoriza a literatura musical da dupla e suas raízes, seu país e sua língua nativa, que com suas variações, beleza e sonoridades, para encantar, não apenas o público brasileiro, mas também as plateias e ouvintes no mundo todo. Como Ivan sempre diz: “a música serve a letra”. No show “Abre Alas”, Ivan Lins apresenta uma grande parte do imenso universo musical da dupla, onde suas melodias e sofisticadas harmonias emergem de cada nota e cada palavra. O amor que Ivan tem pela música, em especial pela variedade e riqueza da canção popular e por ofício principal, o de compor as canções mais lindas, inspiradas em tudo de bonito que Ivan ouve e vê por aí, é o caminho que guia o repertório do show.

Como os artistas da cidade nunca ficam de fora do circuito Quatro Estações da Música, a edição de outono terá o show de abertura do niteroiense Lucas Felix, que acumula uma média de 100 mil streams mensais no Spotify e mais de 10 milhões de views em seus clipes no YouTube. No repertório, canções autorais do seu último lançamento “Canto Que Vem do Mar” e versões de grandes clássicos dos mestres da MPB, como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Milton Nascimento e Caetano Veloso.



Para esquentar ainda mais a noite, outra niteroiense sobe no palco para animar o público: a DJ Taia Pitaia. Arquiteta de formação, tecelã e viciada em curadoria musical, ela é dona de muitas playlists que acompanham diversos momentos na trilha sonora da vida. Seu set é sempre uma mistura para escutar a melodia e lembrar de momentos afetivos antigos e dançar.

O Quatro Estações da Música de Outono acontece na Praia de São Francisco, no dia 25 de maio, a partir das 18h. A entrada é franca e solidária, através da doação de 1 quilo de alimento não perecível. O evento é livre para todas as idades.