Jardim Catarina recebe aulão sobre história do bairro neste sábado (25)

O Centro Comunitário do Jardim Catarina (CCJC) recebe, na manhã do próximo sábado (25), um aulão gratuito sobre a história e a formação do bairro. Idealizada pela jornalista Samara Oliveira, moradora do bairro, a aula é aberta ao público e será ministrada pelo professor e historiador Petter Mendes, que também mora no bairro e é autor do livro “E assim surge… Jardim Catarina”.

Segundo a presidente do CCJC, Rosilene Rodrigues, a ideia para o projeto surgiu em março, durante o encontro “Pretas Glórias e Periféricas”, realizado no local. Ela conta que a proposta é levar conhecimento aos próprios moradores e entender como o bairro gonçalense se transformou no maior loteamento da América Latina.

Leia também:

➢ Obra de revitalização em localidade entre Jardim Alcântara e Coelho traz alívio à população

➢ Universo Niterói realiza evento com dicas para entrar no mercado de trabalho

“Eu sou literalmente nascida e criada nesse território, nasci no quintal de casa pelo trabalho de uma antiga parteira. Ainda tem ainda muita história que desconheço sobre o [Jardim] Catarina. É importante trazer conhecimento sobre nosso lugar para nos apropriarmos dele e entender a importância da nossa comunidade para história de São Gonçalo”, detalha Rosilene.



Para participar, basta se inscrever pelo formulário online da atividade. O aulão acontece de 10h a 12h, de café da manhã às 9h. O Centro Comunitário do Jardim Catarina (CCJC) fica na Rua Raposo Botelho (antiga Rua 21), qd. 80, lote 10, no Jardim Catarina, São Gonçalo.