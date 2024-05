Maestro alemão rege Orquestra da Grota no Teatro Municipal de Niterói

Com regência do maestro e solista alemão Michael Rein, a Orquestra da Grota dá sequência à sua Temporada 2024 com uma apresentação no Theatro Municipal de Niterói, no dia 21 de maio, depois de se apresentar com lotação esgotada na Casa da Ópera de Ouro Preto.

A Orquestra da Grota e Michael Rein apresentarão um programa com obras de Claudio Santoro, Gustav Host, Teresa Carreno e Guerra-Peixe, entre outros compositores.

Orquestra da Grota se apresenta no Theatro Municipal de Niterói | Foto: Divulgação

Leia também:

Mar invade ruas de Itaipuaçu, em Maricá

Aberta consulta pública para escolha do novo painel da Praça da Lagoinha



Natural de Aachen, na Alemanha, Michael Rein já atuou como regente à frente de orquestras como a Filarmônica de Stuttgart e é violinista da Netherlands Symphony Orquestra, em Enschede, na Holanda. Também costuma se apresentar junto a diversos conjuntos de câmara da Europa, como o holandês Valerius Ensemble e o alemão Emsland Ensemble.

Bastante requisitado para orientar sessões de violino em orquestras juvenis holandesas, Rein mantém uma relação próxima com a América do Sul, com turnês pelo Chile, Bolívia e Brasil, já tendo sido seis vezes convidado a se apresentar e ministrar aulas no Festival Internacional de Música do Pará. Ao longo desta semana, além dos ensaios para o concerto de abertura, Rein promoveu uma masterclass para os músicos da Orquestra da Grota.



“Esta é a minha segunda temporada junto ao Espaço Cultural da Grota. Para mim, é um grande prazer e uma enorme responsabilidade compartilhar com os músicos do projeto todo o conhecimento que adquiri ao longo da minha carreira. Pessoalmente, também considero um aprendizado pessoal conviver com pessoas e profissionais tão especiais”, afirma Michael Rein.

Maestro e solista alemão junto com a Orquestra da Grota | Foto: Divulgação

A Orquestra da Grota é composta por 23 músicos profissionais, todos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto social sem fins lucrativos, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 28 anos em 11 polos distribuídos pelas cidades de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos por ano.



SERVIÇO:

Michael Rein e Orquestra da Grota

Data: 21 de maio de 2024 (Terça-feira)

Horário: 19h

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Local: Teatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro - Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908