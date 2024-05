Aberta consulta pública para escolha do novo painel da Praça da Lagoinha

O cidadão gonçalense pode votar, a partir desta quinta-feira (16), em uma consulta pública que vai decidir qual painel decorativo será grafitado na nova Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, mais conhecida como Praça da Lagoinha, que vem sendo revitalizada pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo no projeto Praça Renovada. Através do Colab, que está disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android, a população poderá decidir qual painel irá decorar o novo espaço.

Serão disponibilizadas duas opções para serem votadas: na primeira opção, o painel terá desenhos de brincadeiras que marcaram a infância dos moradores do bairro, como bola de gude, cafifa, pular corda e come come de papel. A segunda opção explora brincadeiras de ruas, muito comuns antigamente, como carrinho de rolimã, brincadeira do taco, bambolê, pião e outras.

Ambos os painéis foram idealizados pelo artista Marcelo Eco, curador do projeto Cidade Ilustrada. O projeto mais votado será desenhado na praça revitalizada.

Leia também:

➢ Balão de ar quente cai na Ponte Rio-Niterói e chama atenção de motoristas; Vídeo!

➢ Supermercado limita a compra de arroz em São Gonçalo

A ação está reunindo três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite; e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.

A consulta ficará aberta até o dia 31 de maio. Cada perfil inscrito poderá votar uma única vez. O projeto vencedor será executado logo após o resultado da votação.

Esta não é a primeira vez que a Prefeitura de São Gonçalo realiza ações de consulta pública com a população para decidir como ficarão novos espaços. Votações de painéis pelo Colab foram feitas na Praça do Jardim Catarina, em 2022; na do Barenco, no Boaçu, também em 2022; e na Praça da Lagoa Seca, no Laranjal, em 2023.