Teatro Municipal recebe exposição 'Corpus Christi'

Foi aberta ao público a exposição “Corpus Christi”, que reúne, no hall do Teatro Municipal de São Gonçalo, 19 fotografias sobre a celebração religiosa que atrai mais de 100 mil pessoas para a cidade. São Gonçalo confecciona o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina.

A mostra é uma realização da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo em parceria com a Arquidiocese de Niterói.

Entre as 19 fotos selecionadas – estão 16 do acervo da equipe que integra a cobertura dos Vicariatos São Gonçalo e Alcântara | Foto: Divulgação /Fabio Guimarães e Luiz Carvalho

A exposição conta com registros dos tapetes de sal, da manifestação de fé dos fieis que acompanham a celebração, de momentos da Santa Missa e da dimensão do Corpus Christi pelas ruas de São Gonçalo.



Mostra reúne 19 fotografias sobre a celebração religiosa | Foto: Divulgação /Fabio Guimarães e Luiz Carvalho

Quem já marcou presença na mostra foi um dos expositores, o fotógrafo gonçalense, de 39 anos, Edu Gomes, que ao lado de sua esposa e seus filhos, destacou a emoção de poder ver suas fotografias expostas nas paredes do Teatro Municipal.



“Sempre estive envolvido com Corpus Christi, seja ajudando a montar os tapetes ou com a fotografia. Tenho centenas de registros desses longos anos de dedicação à celebração e ter algumas delas expostas me emociona muito e me deixa muito feliz, porque o Corpus Christi é um dia de muita dedicação e entrega que esperamos durante todo o ano e quando acaba já estamos pensando no próximo ano. Muito gratificante ter meu trabalho exposto”, disse o fotógrafo, morador do bairro Zé Garoto.

Quem já marcou presença na mostra foi um dos expositores, o fotógrafo gonçalense, de 39 anos, Edu Gomes, que ao lado de sua esposa e seus filhos | Foto: Divulgação /Fabio Guimarães e Luiz Carvalho

A visitação da exposição “Corpus Christi” pode ser feita de segunda a sexta, das 9h às 17h, até o dia 30 de maio, quando acontece a celebração da maior festa religiosa do município. A exposição tem entrada franca e classificação livre.