Domingo terá pocket show infantil 'Divertidamente' no Teatro Municipal de São Gonçalo

No próximo domingo, as crianças da Casa de Artes Gabriel Engel vão invadir o Teatro Municipal de São Gonçalo e encher o palco de diversão e fofura. Às 15h, o tradicional curso de Teatro da cidade apresentará o pocket show “Divertidamente”, uma apresentação da turma infantil de teatro, dirigida e adaptada por Babi Mazzo e com assistência de direção de Jussara Almeida. A classificação é livre e os ingressos estão sendo vendidos através da plataforma Sympla a partir de 15,00 (meia entrada). O Pocket show tem duração total de 30 minutos. Clique aqui para comprar.

Personagens da peça | Foto: Divulgação - Prefeitura de São Gonçalo

Divertidamente conta a história de Raquel, que está de mudança com seus pais, prestes a enfrentar uma nova cidade, uma nova escola e novos desafios. A cabeça da menina de apenas onze anos está um turbilhão de emoções, e são estas, as personagens que acompanharemos numa aventura teatral. Uma confusão na sala de controle faz com que Alegria e Tristeza precisem consertar alguns acidentes para que Raquel desista da ideia de fugir de casa.

Personagens da peça possam para a foto | Foto: Divulgação - Prefeitura de São Gonçalo

No elenco estão Agatha Luna Batista, Alice Monnerat, Arthur Melila, Carolina Duarte, Clara Amaduro Fernando Mello, Guilherme Mascarenhas, Helena Dinoá, Helena Rangel, Henrie Araújo, João lopez, Jutuca, Laura Moreira, Lucas Leão, Luiza Castro, Manuely Passos, Maria Fernanda Camacho, Olivia Conceição, Pinna, Sofhia Fontes, Thalles Carvalho & Théo Paluma.

Integrantes do elenco | Foto: Divulgação - Prefeitura de São Gonçalo

Para mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel no Instagram ou 21975731161 no WhatsApp.



