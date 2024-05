Grupo Symulek faz show nessa quarta-feira (15), no Bora Bora Bar, no Largo da Batalha, em Niterói

O Grupo Symulek é a grande atração do evento 'Quarta Sem Caô', que será realizado daqui a pouco, nessa quarta-feira (15) no Bora Bora Bar, na Rua Reverendo Armando Ferreira, 119, no Largo da Batalha, em Niterói, a partir de 20h. Os músicos vão apresentar, ao vivo e a cores, o melhor do samba e do pagode em evento que terá também a transmissão ao vivo, em um telão, do jogo entre Flamengo e Bolivar, pela quinta rodada da Libertadores 2025, que começa âs 21h30, no Maracanã.

Nos intervalos da apresentação do grupo, DJ Vitão estará no comando 'das carrapetas', com o melhor da música eletrônica.O grupo Symulek foi formado em 2015, no Largo da Batalha, em Niterói, por músicos que tocavam em bandas diferentes e que, de tanto se encontrarem na noite, criaram um vínculo e tiveram a ideia de se juntar para cantar e tocar pagode.



O Symulek já lançou um EP com músicas inéditas, que fazem sucesso nas plataformas digitais e vem conquistando espaço cada vez maior no cenário musical da região Leste Fluminense e da capital, Rio de Janeiro.

