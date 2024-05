Partage Shopping recebe mais uma edição do Dom Sarau nesse sábado (18) em SG, a partir de 17h

A 29ª edição do Dom Sarau terá atrações especiais no palco montado na Praça de Alimentação do Partageu Shopping, no Centro de São Gonçalo, nesse sábado, (18), a partir de 17h. Organizado com objetivo de reunir talentos artísticos da cidade, o evento terá várias atrações da música, dança e poesia, além do lançamento do livro 'Gustavo Gosta de Rosa' e homenagens alusivas ao Dia das Mães. Apresentado pela produtora cultural Lígia Helena de Carvalho, terá também transmissão ao vivo no Faceboock na página 'Dom Sarau'.

Haverá também o lançamento do livro 'Gustavo Gosta de Rosa' e celebração alusiva ao Dias das Mães | Foto: Divulgação/Dom Sarau

O projeto tem como objetivo ser um ponto de encontro mensal para reunir os talentos da região promovendo integração e troca experiências, sempre com ênfase na valortização da cultural na cidade. Essa Edição do Dom Sarau terá a participação dos seguintes artistas:



Claudinha Sing, Beca Carvalho, Deyvid Soares,Ricardinho (sax) e Jerê percussa - Batuk jazz trio -, Cristina Andrade, Dan Christovam, Maria do Rosário, Jorgge Brasil, Fabiano Bezerra, Fabiano Filho e Sylvana, Ilton Santos, Cleidiane Montel, Isaque Lucas de Oliveira, Zé Salvador, Sol de Paula, Lucio Antonyos, Thayanni Glória, Sammuel Martins, JC Gomes, Deise Pontes, Jhorell, Milton Machado, Maria Julião dos Reis, Paulo Vanna, Pedro Garrido, Poetinha de Meriti, Grupo Carine Lessa, Aexandre Joss, Flavia Joss, Celeste & Edson Souza.

