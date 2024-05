Artistas plásticos se unem em exposição no GAM para homenagear os 210 anos de Maricá

No dia 18 de maio, às 17:30h, o Grupo de Artistas de Maricá abre suas portas para receber a exposição coletiva “210 Anos de Maricá” A exposição, que vai dos dias 18 de maio a 7 de junho, tem por objetivo homenagear o aniversário da cidade de Maricá.

A iniciativa, que tem a curadoria de Meg Carvalho, apresentará telas de Bruno Pinheiro, Cecília Lira, Flávia da Motta, Geovani Rodrigues, Laila Cout, Luiz Gustavo, Meg Carvalho, Priscila Fontes, Paulo Bastos, Renato Aquino e Nilza Baptista, todos os artistas são filiados à instituição.

Também no sábado, na parte da manhã, haverá uma ação social do GAM em parceria com a AMAR, Associação dos Moradores de Araçatiba, momento em que acontecerá uma campanha de vacinação envolvendo adolescente acima dos 12 anos e adultos. Os adolescentes serão vacinados com a vacina HPV e os adultos receberão vacinas contra gripe. Será necessário apresentar a caderneta de vacinação.

O GAM é uma instituição sem fins lucrativo, fundada em 04 de agosto de 1994, de Utilidade Pública Municipal Estadual e Federal, com participação em Conselhos Municipais. Atualmente a instituição é membro Titular no Conselho de Assistência Social; do Meio Ambiente e do Terceiro Setor da Agenda 21 de Maricá. O GAM fica na Rua Dr. Pedro da Cunha (antiga Álvares de Castro), nº 1277, Araçatiba, Maricá