José de Abreu será responsável por montar Escola de Formação de Atores em Maricá

José de Abreu, de 78 anos, um dos ícones da telenovela no Brasil, inicia um novo desafio na sua carreira: montar e fazer funcionar em 60 dias a Escola de Formação de Atores Aderbal Freire Filho, em Maricá.

A grande novidade foi contada em primeira mão pelo próprio ator, através de um post no X (antigo Twitter). Com 50 anos de carreira no cinema, teatro e TV, o artista é o símbolo emblemático da teledramaturgia brasileira.

Um novo desafio para meus 78 anos que começam dia 24: montar e fazer funcionar em 60 dias a Escola de Formação de Atores Aderbal Freire Filho, em Maricá. Serão cursos livres, em módulos, com aulas de Historia do Teatro - com enfoque no teatro brasileiro -, Interpretação,… — Jose de Abreu (@zehdeabreu) May 15, 2024

Na postagem, Zé, como é carinhosamente conhecido, deu alguns detalhes como será o curso.



“Serão cursos livres, em módulos, com aulas de História do Teatro, interpretação, expressão corporal e vocal”, revelou.

O ator aproveitou ainda para agradecer o convite. “Obrigado prefeito Fabiano Horta e deputado federal Washington Quaquá, pela confiança de me permitir realizar um sonho”, concluiu.

A nova escola deverá ser inaugurada em julho.