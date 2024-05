Cantor niteroiense lança videoclipe com cenários na 'cidade sorriso'

O cantor e compositor niteroiense Paulo Beto lança no dia 27 de maio, às 20h, no Cine Dom Dom - Foto: Divulgação

O cantor e compositor niteroiense Paulo Beto lança no dia 27 de maio, às 20h, no Cine Dom Dom, em São Domingos, o videoclipe "Já não basta sentir", de uma faixa do disco "Uniram-se". A canção propõe uma reflexão sobre os danos produzidos a partir da relação entre ser humano e máquinas, como por exemplo os celulares.

A faixa é a "Todo mundo se comendo" e possui uma temática brega, permeada por uma ironia, tal qual a expressa no título. Reflexiva e crítica, a composição sugere que vale mais mostrar do que estar verdadeiramente presente, como no trecho: “E já não basta sentir, tanto quanto mostrar que viveu, nem sei se eu tava ali, mas se o outro souber já valeu”.

O videoclipe mescla animação e realidade para dar vida a uma história onde o artista vira um personagem em animação, numa aventura dentro da linha do tempo de uma rede social. Ele experimenta situações satíricas inusitadas da vivência digital em contraponto com a realidade.



“A canção pretende, através da reflexão em torno de algumas características intrínsecas à configuração humana, revelar na prática os danos produzidos e o perigo por detrás da relação entre nós e as máquinas”, destacou Paulo Beto, que também contribuiu na direção artística.

O vídeo, que tem direção criativa de Rodrigo de Freitas, Marcus RF e Mateus Cony, possui como cenários locais da cidade de Niterói, como o próprio São Dom Dom, a Lagoa de Itaipu e Piratininga, as praias de Camboinhas, Itacoatiara e Itaipu, o Morro das Andorinhas e o Córrego dos Colibris na Serra da Tiririca.

O videoclipe foi gravado em cenários de Niterói | Foto: Divulgação

A entrada é gratuita e o Cine Dom Dom fica localizado na rua Passos da Pátria, 5, em São Domingos, Niterói.



Sobre o artista

Paulo Beto é um cantor e compositor brasileiro, nascido em Niterói, de 36 anos e com 15 anos de carreira. Em 2013, deu início à gravação de seu disco de estreia "Memórias D'Aldeia do Bicho que Mente". Já, em 2018, gravou "Paulo beto - Ao Vivo em Santa Teresa", e atualmente está em turnê com seu terceiro álbum "Uniram-se", de 2021.