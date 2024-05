Teatro Municipal de SG recebe festival 'FestCage' no próximo domingo (19)

Quem gosta de teatro não pode perder essa sequência de potências teatrais gonçalenses. A Casa de Artes Gabriel Engel promove no próximo domingo (19) o FestCage, uma celebração aos talentos da casa. O FestCage é um festival de teatro que apresenta ao público cenas construídas pelos alunos durante os processos na Oficina de Teatro Gabriel Engel. Durante todo o mês de maio os alunos apresentaram suas criações na própria CAGE e no domingo, dia 19, as cinco cenas melhor avaliadas pelos jurados são reapresentadas no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 19h.

Além disso, as cenas “Luz na encruzilhada” do coletivo Aziza e “A Mala de Rubens” da Trupe Emmerick de teatro, últimas cenas vencedoras do Avança Festival, apresentarão como cenas convidadas da noite.

O Fest será apresentado pela atriz Carol Fonseca e terá em sua programação as cenas:

“O Auto de Santa Isabel” com autoria e direção de Rasec Rodrigues, com Débora Pontes, Daiana Almeida, Thiago Alvarenga, Kewen Coutinho e Rasec Rodrigues no elenco;

“Sisifo clássico, sisifo moderno” de Thiago Alvarenga, com João Vaz e Jônatas Fernando;

“1945” de João Lopez com Daniel Motta e Jhessy S;

“Até o último adeus” de Laryssa Veiga com Rasec Rodrigues, Débora Pontes e Thiago Alvarenga

“Deflivo” de Rasec Rodrigues, com João Vaz, Henry Stieboldt, Jônatas Fernando e Kewen Coutinho.

Após apresentação o público poderá votar nas suas cenas favoritas que concorrem a brindes e certificados.

Os ingressos promocionais custam R$ 20 para quem adquirir até dia 15 de maio. Após essa data, a inteira custa 50. Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel ou 21975731161.

Link para compra: clique aqui.

A classificação indicativa é 12 anos.

