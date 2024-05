Shopping em Niterói promove ação enigmática com prêmios exclusivos

Desvendar quebra-cabeças é uma atividade estimulante, exercitar o pensamento lógico e tentar descobrir soluções e respostas para os desafios é um excelente ativador cerebral, além de ser uma dinâmica divertida e descontraída.

Inspirado nos livros, séries e filmes de mistério e nas salas de escape room, o Shopping Multicenter Itaipu preparou o 'Desafio Clube+', com enigmas que farão os frequentadores se desafiarem em busca das respostas inseridas nas entrelinhas de cada texto.

O espaço temático, que será montado na Praça de Eventos do shopping, funcionará do dia 16 a 26 de maio, das 16h às 21h, prometendo despertar a curiosidade do público, através de uma atmosfera enigmática. Serão seis enigmas e seis premiações diferentes, onde os participantes precisarão escolher um dos enigmas para tentar descobrir o código de três dígitos, que abre o cadeado correspondente ao prêmio.



Para participar, o cliente ativo no programa de benefícios Clube+, deve resgatar o cupom de acesso no aplicativo do shopping. O participante deve optar por um enigma e terá 3 minutos para tentar desvendar o código, que é a senha do cadeado que guarda a premiação. Entre os prêmios estão um Iphone 15. Confira o regulamento no site ou no App do Shopping.

Serviço:

Desafio Clube+ no Shopping Multicenter Itaipu

Data: 16 a 26 de maio

Horário: 16h às 21h

Local: Praça de Eventos do shopping