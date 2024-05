Cinema Público de Maricá homenageia cineasta Eduardo Coutinho

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cine Henfil, tem o prazer de convidar a todos para assistirem, entre os dias 10 e 12 de maio. Destaque para o filme “Cabra Marcado para Morrer”, do premiado cineasta Eduardo Coutinho, que nasceu no dia 11 de maio.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 10 (sexta-feira)

19h – Mutum - Mutum é um local isolado do sertão de Minas Gerais, onde vivem Thiago e sua família. Thiago tem apenas 10 anos e, juntamente com seu irmão e único amigo Felipe, é obrigado a enxergar o nebuloso mundo dos adultos, que contém um bando de vizinhos primitivos e o seu grosseiro e bruto pai. Classificação 12 anos.

Dia 11 (sábado)

15h – Príncipe Lu e a Lenda do Dragão - O herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão para proteger todos, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. O Príncipe Lu (Luccas Neto) vai assumir o trono no Reino de Lucebra quando fizer 18 anos e, segundo a lenda, precisará combater o misterioso Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Porém, ele não acredita na profecia e segue vivendo tranquilamente enquanto faz suas brincadeiras e pegadinhas pelo palácio, principalmente sua irmã, a Princesa Encantada. Depois de uma tragédia, ele precisará amadurecer e sair em uma grande missão. Classificação 10 anos.

17h – Cinema, Aspirinas e Urubus - Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann, alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho, um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando de povoado em povoado, a dupla exibe filmes promocionais sobre o remédio "milagroso" para pessoas que jamais tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Aos poucos surge entre eles uma forte amizade. Classificação 14 nos.

19h – Cabra Marcado para Morrer - Início da década de 60. Um líder camponês, João Pedro Teixeira, é assassinado por ordem dos latifundiários do Nordeste. As filmagens de sua vida, interpretada pelos próprios camponeses, foram interrompidas pelo golpe militar de 1964. Dezessete anos depois, o diretor retoma o projeto e procura a viúva Elizabeth Teixeira e seus dez filhos, espalhados pela onda de repressão que seguiu ao episódio do assassinato. O tema principal do filme passa a ser a trajetória de cada um dos personagens que, por meio de lembranças e imagens do passado, evocam o drama de uma família de camponeses durante os longos anos do regime militar. Classificação 12 anos.

O filme será passado em homenagem ao diretor Eduardo Coutinho, que faria aniversário nesta data.

Dia 12 (domingo)

