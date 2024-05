Baile Charme agita São Gonçalo na sexta (10)

O sucesso do Baile Charme no São Gonçalo Shopping está de volta! O próximo encontro está marcado para sexta-feira, dia 10 de maio, às 19h, na Praça de Alimentação. Em parceria com a Família Black Star, o evento promete trazer o melhor do Charme e suas vertentes, com clássicos do R&B e new jack swing, além de novidades fresquinhas dos bailes.

Inspirado nas noites da Zona Norte carioca dos anos 80, o Baile Charme do São Gonçalo Shopping recria a atmosfera festiva do Viaduto de Madureira, celebrando a cultura e identidade negra através da dança, moda e estilo.

"Estamos felizes em trazer de volta o Baile Charme para o nosso shopping. A festa tem atraído um grande público de todas as idades em suas edições, tornando-se um ponto de encontro para os amantes da Black Music em São Gonçalo," diz Diogo Salgado, Coordenador de Marketing do São Gonçalo Shopping.



SERVIÇO: Baile Charme – São Gonçalo Shopping

Data: 10/05 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo, Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Telefone: (21) 2018-5418